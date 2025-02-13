奧地利軍備跟上 將組建新戰車營

近期奧地利自由黨（FPÖ）和人民黨（ÖVP）一份洩漏政黨談判協議顯示奧地利軍隊的現代化詳細計畫，包括採購無人機和設立第二個戰車營，多個消息稱其可能採購豹2A8。圖左為2024年6月在歐洲國際防務展上展出的豹2A8戰車。（美聯社資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普向來主張北約盟國增加國防開支，而近期奧地利自由黨（FPÖ）和人民黨（ÖVP）一份洩漏政黨談判協議內容，顯示奧地利軍隊的現代化詳細計畫，包括採購無人機和設立第二個戰車營，多個消息稱其可能採購豹2A8戰車。

軍聞網站「Army Recognition」12日報導，該文件詳細列出採購計畫、裝備升級和結構改革，目的在增加軍事開支，以及強化奧地利自製武器生產能力，調整國家的空中和地面戰略。文件內容包括採購額外戰車，以在現有的58輛豹2A4的第14戰車營的基礎上再旁邊建立第二個戰車營。

請繼續往下閱讀...

報導指出，其他計畫中的採購包括偵察和攻擊無人機、電子戰系統、衛星通訊和網路電子戰能力。防空方面，自由黨提議奧地利退出歐洲天盾計畫（ESSI），以發展獨立的國家防空系統，而奧地利人民黨則支持繼續參與歐洲天盾計畫。該協議還包括對營房、維修設施和彈藥儲存站的基礎設施投資。

奧地利目前擁有58輛豹2A4坦克，是上世紀90年代從荷蘭購買的二手戰車，這些戰車正由克勞斯-瑪菲·威格曼（KMW）公司進行現代化改造，將車載電子設備達到豹2A7水準。該計劃包括為車掌、砲手和駕駛員提供新的觀瞄系統、數位控制系統和火控系統。但防護和火力升級尚未進行，現有的120公厘滑膛砲和裝甲保持不變，第一批升級後的戰車預計將於2026年投入使用，現代化升級計畫將於2028年完成。

報導進一步說，根據多方消息，奧地利可能計劃採購豹2A8，它整合新的主動防護系統和外掛裝甲改進，透過被動和主動防禦措施提高其生存能力。它保留了120公厘滑膛砲，並升級可發射編程彈藥。該戰車配備先進的光學系統、數位化火控系統和額外的側面裝甲，使其總重量增加到約70噸，目前德國、捷克、義大利、立陶宛等多個歐洲國家都已有採購。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法