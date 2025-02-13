國軍軟性轉型 「美工官」幕後操刀文創品 力求貼近年輕人的心！

國軍近年的文宣跟聞創小品越來越活潑生動，這些跟上年輕人口味的藝文作品，其幕後推手其實是來自國防部心戰大隊的「美工官」，用年輕人的思維，改革國軍的行銷手法。（青年日報提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕不知道大家有沒有發現，國軍近年的文宣跟聞創小品越來越活潑生動，例如柴小寶盲盒、可愛春聯等，這些跟上年輕人口味的藝文作品，其幕後推手其實是來自國防部心戰大隊的「美工官」，這群專業人才，具備精湛的繪圖、設計與文創能力，用年輕人的思維，改革國軍的行銷手法，同時也讓民眾的接受度提高。

國防部心戰大隊主要針對各大國軍相關的藝文、主視覺設計，以及必要的文宣反制、心戰喊話為主，核心任務概略可分為「心理作戰」與「心防鞏固」2大面向，其下每一個中隊都有不同的專長任務劃分，例如文宣、喊話、廣播等。

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美工官的職掌，除了在大型活動中設計主視覺、邀請卡及現場布置外，也利用創意推廣國軍形象，以輕鬆活潑方式，拉近與民眾距離；戰演訓期間，則負責產製戰場快報、心戰文宣品等。（青年日報提供）

而在藝文領域方面，從文宣心戰品設計到重大慶典活動的主視覺呈現，幕後的「美工官」可謂功不可沒。在演訓期間，他們配屬作戰部隊，產製戰場快報、心戰文宣品等，並於大型活動中設計主視覺、邀請卡及現場布置；而平時他們利用創意推廣國軍形象，以輕鬆活潑方式，拉近與民眾距離，例如近期熱賣的柴小寶公仔盲盒，其人物設計即是心戰大隊美工官的精心之作。

美工官不僅協助慶典與活動布置，更是國軍形象建立的重要推手，如向大眾公開的《國防報告書》、國軍形象月曆的設計等，皆須透過他們的巧思，將國防政策以簡單易懂方式，傳遞給社會大眾，因此內文的圖表規劃製作、人物裝備等插畫呈現都需經過「軟化」設計，才能提高民眾的可閱讀性及接受度。

美工官透過巧思，將國防政策以簡單易懂方式傳遞給社會大眾，因此內文的圖表規劃製作、人物裝備等插畫呈現都需經過「軟化」設計，才能提高民眾的可閱讀性及接受度。（青年日報提供）

美工官林上尉受《青年日報》專訪時表示，軍職美工人員比一般美術專長的民眾多了一份對軍事的了解，有對軍中文化與特性的理解，創作出來的作品才能引發共鳴，也因此才能將正確的國防理念與知識，透過美術傳遞出去；而靈感與巧思的培養，則需要透過日常的大量閱讀觀察，才能將生活與藝術結合。

設計出三軍柴小寶的吳函芸上士也分享，她將柴犬的勇敢、顧家特質與國軍形象結合，打造出這款深受喜愛的Q版公仔；她認為，美工官是國軍中不可或缺的一環，透過他們的創意與想像力，讓國人更了解國軍的美工專業與軟實力。

設計出三軍柴小寶的吳函芸上士也分享，她將柴犬的勇敢、顧家特質與國軍形象結合，打造出這款深受喜愛的Q版公仔。（青年日報提供）

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