確保烏克蘭利益 英防相：應由烏決定何時談判

英國國防大臣希利提到，與俄羅斯結束戰爭的談判時間和相關條款，應由烏克蘭決定。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普12日與俄羅斯總統普廷通話，兩人同意針對結束烏俄戰爭進行協調，引發國際關注。英國國防大臣希利（John Healey）12日出席在北大西洋公約組織（NATO）布魯塞爾總部召開的烏克蘭防務國際聯絡小組（UDCG）會議，希利提到，與俄羅斯結束戰爭的談判時間和相關條款，應由烏克蘭決定。

綜合媒體報導，希利在會議中回應川普與普廷通話，以及美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表達美方目前對於烏克蘭加入北約的看法，希利表示：「赫格塞斯表達的是他與川普總統的承諾，就像我們一樣，致力於實現這場衝突的持久和平。作為北約聯盟的一份子，我們一直清楚地表明烏克蘭的正當地位應該在北約之內，但這個過程需要時間。」

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希利強調：「現在我們的職責，我作為防衛大臣的職責，以及談判桌前各國的職責，是確保烏克蘭在未來的任何談判中處於最有利的地位。」希利在接受英國《天空新聞》的訪問中提到：「烏克蘭人正在戰鬥，他們應該要能決定何時開始談判，以及用何種條件談判。」

希利表示，2025年是烏俄戰爭的關鍵一年，「身為歐洲國防部長，我們知道自己的責任。我們正在承擔並分擔更多的重擔。儘管俄羅斯實力減弱，但不可否認，俄羅斯仍然很危險。我們必須進一步加強，共同以實力確保和平」。

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