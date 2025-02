駐韓美軍F-16首次ACE部署演習 「光州狼群」模擬前線基地運作

駐韓美軍的F-16戰機日前也首次在朝鮮半島執行ACE演習,俗稱「狼群」的第8戰鬥機聯隊在光州地區進行前線部署作戰,模擬應急行動下的起降與後勤作為。(圖片擷取自DVIDS)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕隨著戰鬥思維的改變,美軍近年更加強「彈性戰鬥部署」(ACE)的作戰概念,而太平洋地區島嶼遍布,這種高度分散、高機動性的接戰被認為更能應對未來衝突。其中,駐韓美軍的F-16戰機日前也首次在朝鮮半島執行ACE演習,俗稱「狼群」的第8戰鬥機聯隊在光州地區進行前線部署作戰,模擬應急行動下的起降與後勤作為。

美國太平洋空軍(PACAF)上週在其社群媒體上發布消息指出,在日前的「貝弗利群25-1」(Bev Pack 25-1)演習期間,空軍機隊與人員在朝鮮半島執行了歷史性的首次ACE行動,將F-16機隊與後勤部署到光州空軍基地的模擬前線位置,以證明他們有能力在嚴酷條件下維持作戰行動。

During Bev Pack 25-1, Airmen executed a historic 1st ACE movement on the Korean Peninsula, deploying to a simulated forward location at Gwangju AB. Proving their ability to sustain combat ops in austere conditions, ensuring a resilient #FreeAndOpenIndoPacific. @KunsanAirBase pic.twitter.com/Rek00qw1TU