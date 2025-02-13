駐韓美軍F-16首次ACE部署演習 「光州狼群」模擬前線基地運作

駐韓美軍的F-16戰機日前也首次在朝鮮半島執行ACE演習，俗稱「狼群」的第8戰鬥機聯隊在光州地區進行前線部署作戰，模擬應急行動下的起降與後勤作為。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕隨著戰鬥思維的改變，美軍近年更加強「彈性戰鬥部署」（ACE）的作戰概念，而太平洋地區島嶼遍布，這種高度分散、高機動性的接戰被認為更能應對未來衝突。其中，駐韓美軍的F-16戰機日前也首次在朝鮮半島執行ACE演習，俗稱「狼群」的第8戰鬥機聯隊在光州地區進行前線部署作戰，模擬應急行動下的起降與後勤作為。

美國太平洋空軍（PACAF）上週在其社群媒體上發布消息指出，在日前的「貝弗利群25-1」（Bev Pack 25-1）演習期間，空軍機隊與人員在朝鮮半島執行了歷史性的首次ACE行動，將F-16機隊與後勤部署到光州空軍基地的模擬前線位置，以證明他們有能力在嚴酷條件下維持作戰行動。

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During Bev Pack 25-1, Airmen executed a historic 1st ACE movement on the Korean Peninsula, deploying to a simulated forward location at Gwangju AB. Proving their ability to sustain combat ops in austere conditions, ensuring a resilient #FreeAndOpenIndoPacific. @KunsanAirBase pic.twitter.com/Rek00qw1TU — PACAF （@PACAF） February 7, 2025

而美軍發布的新聞稿也指出，第8戰鬥機聯隊（8th FW）的飛行員，在上（1）月12日至16日之間的「貝弗利群25-1」演習中創造了歷史，這項里程碑彰顯了「狼群」首次在朝鮮半島實施此種創新方式的戰鬥準備。演習中，「狼群」官兵致力將光州模擬前線基地打造有如戰時環境，並將各自的專業能力投入到環境中實行，以在確保前線、資源有限的基地仍能運作。

空軍機隊與人員將F-16機隊與後勤部署到光州空軍基地的模擬前線位置，以證明他們有能力在嚴酷條件下維持作戰行動。（圖片擷取自DVIDS）

美軍說明，保持敏捷性對於在競爭環境中保持生存力至關重要，「狼群」飛行員鍛鍊了這些能力，以加強他們的作戰部署技能，致力完成第8戰鬥機聯隊的核心任務：即保衛基地、接受後續部隊增援和向北作戰。

「貝弗利群25-1」演習是讓戰鬥機從一個基地飛到另一個分散而簡陋的地點，同時還進行所有的支援行動。圖為美軍官兵正進行前線移防。（圖片擷取自DVIDS）

身為前進分遣小隊作戰主任的伯恩斯（Charles Burns）中尉表示，他們正在從主要作戰基地抽調一支小分隊，短時間調動到這裡（指前線基地）執行應急行動；根據情報，空軍會知道敵人何時會攻擊某些地區，這樣就可以將機隊與人員調動到不同的戰術位置，以建立持續派遣戰鬥的能力，在擾亂敵人行動的同時，本身的主要基地則不會受到干擾。

軍聞網站《The Aviationist》昨（12）日也補充報導，「貝弗利群25-1」演習實際上是讓戰鬥機從一個基地飛到另一個分散而簡陋的地點，同時還進行所有的支援行動，這不僅僅是基地級別的演習，也是為支援「彈性戰鬥部署」而進行的後勤、維護和裝載機組人員演練。

演習中，「狼群」官兵致力將光州模擬前線基地打造有如戰時環境，並將各自的專業能力投入到環境中實行，以在確保前線、資源有限的基地仍能運作。（圖片擷取自DVIDS）

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