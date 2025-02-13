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烏俄停戰有譜？與川普通話後 澤倫斯基將參加慕尼黑會議討論和談計畫
美國總統川普12日與俄羅斯總統普廷通話，隨後再與烏克蘭總統澤倫斯基通話。（法新社）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普12日與俄羅斯總統普廷通話，隨後再與烏克蘭總統澤倫斯基通話，烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）透露美烏兩國總統通話內容，將立刻派遣團隊參加慕尼黑會議，就結束戰爭進行實質討論。
烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克透露美烏兩國總統通話內容，他表示，川普向我們介紹了他與普廷的談話內容，川普強調他決心盡一切努力結束烏俄戰爭，澤倫斯基同意立即開始就結束戰爭進行團隊合作。
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德國慕尼黑安全會議將於14日至16日舉行，包含美國副總統范斯（JD Vance）及國務卿魯比歐（Marco Rubio）都會出席，澤倫斯基與烏克蘭代表團將在24小時內於慕尼黑與兩人會面。
葉爾馬克指出，各團隊已經開始制定這場戰爭未來結束的計畫，他認為慕尼黑會議之後，和談工作進程將開始。