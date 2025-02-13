預算超支 美空軍部分暫停「哨兵」洲際飛彈計畫

美國空軍下一代洲際彈道飛彈系統LGM-35A 「哨兵」（Sentinel）示意圖。（圖：Northrop Grumman）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍聞網站《防務一號》（Defense One）網站報導，美國空軍正在重組LGM-35A「哨兵」（Sentinel）洲際彈道飛彈（ICBM）計畫，部分指揮與發射系統的工作已喊停，原因是計畫預算超支，服務領導層需重新擬定採購策略。「哨兵」計畫原本是為取代老化的洲際彈道飛彈。

LGM-35A「哨兵」（Sentinel）洲際彈道飛彈發射器示意圖。（圖：Northrop Grumman）

空軍核武器中心（Air Force Nuclear Weapons Center）發言人表示，目前正在評估哪些開發部分需要暫停或終止，並要求諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman，下稱諾格）暫停指揮與發射系統的設計、測試及建設工作，尤其是涉及范登堡太空軍基地（Vandenberg SFB）26號發射設施、希爾空軍基地（Hill AFB）的和平守護者發射設施（Peacekeeper Launch Facility）、猶他州杜格威（Dugway）的實體安全系統測試設施，及相關訓練設施等。

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「哨兵」計畫的重組消息最初於去年七月宣布，當時該計畫的預算激增至1410億美元（約新台幣4.63兆元），幾乎是最初估計的2倍。美國國防部表示，目前無可行的替代方案，仍需推進該計畫。

諾格執行長瓦登（Kathy Warden）於1月30日的公司財報會議中曾暗示，部分基礎設施工作已暫停。她表示，政府預計重組將耗時18到24個月，諾格仍在協助這一過程，同時繼續完成工程與製造開發（Engineering and Manufacturing Development, EMD）合約中的重要里程碑。

儘管空軍去年撤銷了「哨兵」計畫的B階段（Milestone B）批准，該階段原本標誌著從「技術成熟與風險降低」過渡到EMD階段，但目前部分開發工作仍在進行。空軍去年曾考慮刪減一些基礎設施建設，並開放競爭以節省成本。當時的空軍採購主管杭特（Andrew Hunter）表示，某些地面基礎設施有潛在競爭的空間，可以納入哨兵的採購策略中。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在近期的聽證會中重申了對「哨兵」計畫的支持，強調現代化核三位一體（nuclear triad）至關重要，包括哥倫比亞級潛艦（Columbia-class submarine）與B-21轟炸機（B-21 bomber）。

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