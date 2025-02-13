美軍驅逐艦、海洋測量船齊駛經台海 可能是在執行「這」任務

美國海軍伯克級驅逐艦「強生號」（DDG-114）。（美國海軍官網）

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〔記者陳治程／台北報導〕兩艘美國海軍軍艦日前由北往南航越台灣海峽，相關動態被解放軍東部戰區偵獲，並在昨（12）日清晨公開後加以譴責；國防部同日雖也證實兩美艦經過台海，但美軍本次卻無出面說明其行動意涵，引發外界議論。有知情人士分析，美軍這次之所以沒有公布動態，有高機率是低調「探勘」台海水文所致，藉此確保船艦安全通過這片爭議海域。



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解放軍東部戰區12日清晨發布消息揭露，美國海軍伯克級神盾驅逐艦「強生號」（DDG 114）、海洋測量船「鮑迪奇號」（USNS Bowditch, T-AGS-62）各一艘，本月10日至12日間穿越台灣海峽；同時指稱美軍此舉是「傳遞錯誤信號、增加安全風險」。數小時後，國防部也證實有兩艘美軍軍艦由北向南穿越台海、國軍全程掌握動態，狀況正常。

日前與美軍「強生號」驅逐艦一同駛經台海的探路者級海洋測量船「鮑迪奇號」（T-AGS 62）。（美國海軍官網）

以往有軍艦駛經台灣海峽，美軍多會透過印太司令部（INDOPACOM）、海軍第七艦隊（U.S. Navy 7th Fleet）等管道發布官方聲明；但這次有兩艦在台海航行，美方卻未公開說明，引發外界關注。

有熟悉台美軍事的知情人士分析，美軍這次之所以派遣「強生號」、「鮑迪奇號」搭檔駛入台灣海峽，有高機率是在進行「台海水文」的資料蒐集。知情人士進一步解釋，美軍已多年沒派測量船進入台灣海域；而這次任務的主角「鮑迪奇號」，8年前在南海執行任務時曾多次被共軍騷擾，甚至有一具水下滑翔器遭竊。

圖為美軍海洋測量船「鮑迪奇號」執行水文探測任務的電腦示意圖。（美軍DVIDS網站）

由於美軍將測量船派到中國周邊海域的風險相當高，知情人士認為，隨行的「強生號」驅逐艦本次是在為「鮑迪奇號」執行護航，避免中方干預的場景在台海重演。

「強生號」為美軍伯克級第IIA批次飛彈驅逐艦、於2018年服役，成軍初期隸屬海軍第三艦隊，後改編第七艦隊旗下，母港位於日本橫須賀，最近一次航經台海的紀錄為去（2024）年8月22日；至於海洋測量船「鮑迪奇號」，隸屬美軍軍事海運司令部（Military Sealift Command），為探路者級（Pathfinder-class）現役6艘同級艦之一。

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