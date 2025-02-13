美日法聯合軍演 3國航空母艦同框進擊震撼場面曝

「太平洋斯特勒2025」聯合演訓，3國航母集結震撼畫面曝光。由前至後分別為美「卡爾文森號」、日「加賀號」、法「戴高樂號」。（圖擷自防衛省海上自衛隊X）

郭顏慧／核稿編輯

海自強調，法國海軍的部署象徵彼此之間維護自由開放的印太地區共同價值，海上自衛隊將進一步加強與法國海軍的合作，為本地區的和平穩定做出貢獻。（圖擷自防衛省海上自衛隊X）

〔即時新聞／綜合報導〕美、法海軍與日本海上自衛隊3國軍艦，在菲律賓東部海域進行「太平洋斯特勒2025」（Exercise Pacific Steller 2025）聯合演訓，3國航母集結震撼畫面曝光。

由法國海軍主辦的「太平洋斯特勒2025」聯合演訓本月8日至18日於菲律賓海空域舉行，美法海軍率先從8日起實施訓練，日本海上自衛隊從10日加入軍演，美軍出動以「卡爾文森號」航空母艦為首的第一航空母艦打擊群，法國則出動現役唯一的「戴高樂號」航空母艦、驅逐艦「福爾班號」（FS FORBIN，D-620）、護衛艦「阿爾薩斯號」（FS Alsace，D-656）、一艘攻擊潛艦與一艘補給艦。

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10日日本海上自衛隊則派出了已經進行航艦改造的護衛艦「加賀號」、驅逐艦「秋月號」驅逐艦投入軍演；日本海上自衛隊在X官方平台上PO出3國航艦同框出擊的震撼畫面，海自強調，法國海軍的部署象徵彼此之間維護自由開放的印太地區共同價值，海上自衛隊將進一步加強與法國海軍的合作，為本地區的和平穩定做出貢獻。

法國航空母艦打擊群指揮官、海軍少將馬拉德（Jacques Mallard）表示：「毫無疑問，『太平洋斯特勒』將把我們三國海軍的合作提升到一個新的境界，這是我們非常願意與日本以及美國合作夥伴一起接受挑戰。」

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