WSJ驚爆：以色列擬襲伊朗核設施 川普或開綠燈

這張照片顯示了伊朗一處飛彈開發設施在去年10月遭到以色列攻擊後的景象。（圖：Maxar Technologies）

〔編譯陳成良／綜合報導〕WSJ《華爾街日報》12日獨家報導指出，美國情報機構在拜登政府卸任前評估，以色列正考慮於今年對伊朗核設施發動重大攻擊，意在伊朗勢力衰退之際，阻止其發展核武器。情報分析顯示，以色列可能尋求即將上任的川普政府支持，並擔憂阻止伊朗擁核的時機稍縱即逝。

據該報導，美國情報部門在新年前後完成一份分析評估報告，內容強調伊朗過去一年能力受削弱後，中東地區軍事衝突風險隨之升高。情報顯示，以色列認為相較於前總統拜登，川普更可能支持對伊朗動武。美國軍方官員表示，若以色列軍隊攻擊伊朗防禦工事堅固的核設施，可能需要美國提供軍事支援與彈藥。

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以色列總理納坦雅胡辦公室與軍方皆拒絕回應置評請求。然而，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）去年11月曾暗示，對伊朗採取更強硬行動的機會已然到來，「伊朗比以往任何時候都更容易遭受核設施襲擊。」

伊朗過去曾威脅，若核設施遭受攻擊將會報復。但以色列過去一年已對伊朗傳統軍事基地及其區域盟友真主黨和哈瑪斯造成重創，德黑蘭當前勢力已大為削弱。川普政府交接團隊曾考慮以色列先發制人攻擊伊朗核設施的可行性，甚至提議美軍加入轟炸行動。儘管川普總統目前傾向透過談判解決問題，但他上週仍簽署國家安全備忘錄，重申對伊朗「極限施壓」政策，且未排除在談判失敗後支持以色列軍事行動。

伊朗東北部一處飛彈發射基地鳥瞰圖。美國情報機構評估，以色列正考慮對伊朗核設施發動攻擊，而伊朗境內的飛彈基地可能成為潛在目標。（圖：空中巴士/Google地球專業版）

針對媒體報導「美國與以色列聯手將伊朗炸成碎片」，川普上週於社群平台「Truth Social」發文駁斥，稱相關報導「極度誇大」。

伊朗外長上週向國營電視台表示，德黑蘭對與美國對話持開放態度。「若美國主要障礙是伊朗追求核武器，那麼問題是可以解決的，伊朗在核武器問題上的立場很明確。」

美國情報界去年12月發出迄今最嚴厲警告，指出伊朗可能朝發展核武器邁進。伊朗已儲存大量高濃縮鈾，據信正鑽研核彈技術細節。報告結論認為，伊朗可能改變長期以來不發展核武的立場，轉向發展核武以形成有效嚇阻力量，伊朗國內也出現關於發展核武的公開辯論。

以色列過去一年重創伊朗盟友真主黨，並削弱伊朗防空力量。敘利亞阿塞德政權的垮台，也使伊朗失去在中東地區投射力量的重要平台。與此同時，伊朗飛彈襲擊以報復以色列的攻擊，並未造成重大損害。經濟困境、貪腐與嚴厲制裁，也使伊朗領導人焦頭爛額，國際壓力日益增加。

拜登政府去年曾成功勸阻以色列勿攻擊伊朗主要核設施，以軍後續攻擊轉向伊朗防空系統與飛彈生產設施，削弱其整體軍事基礎設施。

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