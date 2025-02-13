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24小時緊盯共機丶飛彈動態 李棟樑偕2上將慰勉空軍作戰指揮部

2025/02/13 15:46

軍友社榮譽理事長李棟樑慰勉空作部官兵辛勞。（圖：軍聞社提供）軍友社榮譽理事長李棟樑慰勉空作部官兵辛勞。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕因應共機共艦持續侵擾台灣空域海域，位在北市蟾蜍山山內的空軍作戰指揮部壓力尤其重，必須全天候丶24小時不中斷的監控共軍動態，並且指揮戰機聯隊丶防空飛彈部隊及各型防空雷達，捍衛台灣安全，為慰勉官兵辛勞，軍人之友社榮譽理事長李棟樑今日在2位上將的陪同下前往敬軍慰問，感謝官兵站在國家空防的第一線，時刻守護國家安全的辛勞，成為社會安定的堅實後盾。

李棟樑今天是在國防部副部長鍾樹明上將、空軍司令鄭榮豐上將、政戰局局長陳育琳中將等人陪同下，前往慰問空軍作戰指揮部，親切關心官兵的生活與執勤狀況，並致贈慰問金及禮品，犒慰官兵弟兄姐妹們的辛勞；同時，空作部指揮官盧中將也回贈李榮譽理事長紀念禮品，感謝他長期支持國軍，讓官兵同仁都感受到軍友社的關懷與溫暖。

慰問過程中，李榮譽理事長親切問候官兵，感謝他們24小時堅守崗位、監控敵情，默默為國家安全犧牲奉獻，無時無刻守護國家的領空，是國軍重要的力量；李榮譽理事長強調，國軍一直在默默付出，國人才能享有民主、自由的生活，他會持續與大家站在一起，為官兵加油打氣，當國軍最有力的靠山。

軍人之友社榮譽理事長李棟樑（中），今日在國防部副部長鍾樹明上將（右四）、空軍司令鄭榮豐上將（右五）、政戰局局長陳育琳中將（右三）等人陪同下，前往空軍作戰指揮部敬軍慰問。地板上的圖案即為空作部隊徽，代表空軍以各型雷達監偵共軍飛彈丶戰機動態。（圖：軍聞社提供）軍人之友社榮譽理事長李棟樑（中），今日在國防部副部長鍾樹明上將（右四）、空軍司令鄭榮豐上將（右五）、政戰局局長陳育琳中將（右三）等人陪同下，前往空軍作戰指揮部敬軍慰問。地板上的圖案即為空作部隊徽，代表空軍以各型雷達監偵共軍飛彈丶戰機動態。（圖：軍聞社提供）

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