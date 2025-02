阿爾及利亞成首個Su-57戰機外銷客戶 今年接裝、人員赴俄受訓中

阿爾及利亞國家電視網近期宣布,該國成為俄羅斯Su-57新一代戰鬥機的第一個出口客戶,他們的飛行員目前正在俄羅斯接受飛行訓練,戰機預計將於今年開始交付。(圖片擷取自SPUTNIK)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕俄羅斯日前於珠海航展中宣布,獲得首個但不便透露的Su-57E戰機外銷訂單,而阿爾及利亞國營電視台近期公開報導證實,他們已與俄羅斯簽屬Su-57的購機協議,該國飛行員正在俄羅斯接受訓練,預計今年就能開始交付。這也間接證實了,阿爾及利亞成為首個Su-57的外銷客戶!為市場低迷的俄羅斯航空工業跨出一步。

據軍聞網站《THE WARZONE》報導,阿爾及利亞國家電視網(Algerian National Public Television Network)宣布,該國成為俄羅斯Su-57新一代戰鬥機的第一個出口客戶;並引述消息人士稱,阿爾及利亞飛行員目前正在俄羅斯接受該戰鬥機的訓練,戰機預計將於今年開始交付,但訂購的飛機數量和交易金額仍不清楚。

Algerian TV confirms Su-57 fighter jet deal with Russia.



“Algerian pilots are training in Russia, and deliveries are expected this year.”



Algeria becomes the first Su-57 customer. pic.twitter.com/UGEgFvY92m