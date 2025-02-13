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阿爾及利亞成首個Su-57戰機外銷客戶 今年接裝、人員赴俄受訓中

2025/02/13 15:59

阿爾及利亞國家電視網近期宣布，該國成為俄羅斯Su-57新一代戰鬥機的第一個出口客戶，他們的飛行員目前正在俄羅斯接受飛行訓練，戰機預計將於今年開始交付。（圖片擷取自SPUTNIK）阿爾及利亞國家電視網近期宣布，該國成為俄羅斯Su-57新一代戰鬥機的第一個出口客戶，他們的飛行員目前正在俄羅斯接受飛行訓練，戰機預計將於今年開始交付。（圖片擷取自SPUTNIK）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕俄羅斯日前於珠海航展中宣布，獲得首個但不便透露的Su-57E戰機外銷訂單，而阿爾及利亞國營電視台近期公開報導證實，他們已與俄羅斯簽屬Su-57的購機協議，該國飛行員正在俄羅斯接受訓練，預計今年就能開始交付。這也間接證實了，阿爾及利亞成為首個Su-57的外銷客戶！為市場低迷的俄羅斯航空工業跨出一步。

據軍聞網站《THE WARZONE》報導，阿爾及利亞國家電視網（Algerian National Public Television Network宣布，該國成為俄羅斯Su-57新一代戰鬥機的第一個出口客戶；並引述消息人士稱，阿爾及利亞飛行員目前正在俄羅斯接受該戰鬥機的訓練，戰機預計將於今年開始交付，但訂購的飛機數量和交易金額仍不清楚。

負責俄羅斯國營武器進出口的專責機構「俄羅斯國防產品出口公司」（Rosoboronexport10日也發表聲明稱，Su-57戰機於去年11月獲得購機合約，並將從今年開始交付給一個外國客戶，但仍然沒有透露該國的具體身份。俄羅斯國防出口公司執行長亞歷山大·米赫耶夫（Alexander Mikheev）在近日舉行的印度航展開幕式中，亦發表了這項聲明

報導也引述了一段尚未證實的消息指出，阿爾及利亞第一批可能只購買了6架Su-57，如果屬實，這可能表明這批戰機將用於評估，或者代表俄羅斯可能於首批交付中提供6架，之後再陸續提供更多。

俄羅斯國營媒體公布的Su-57戰機性能數據。（圖片擷取自SPUTNIK）俄羅斯國營媒體公布的Su-57戰機性能數據。（圖片擷取自SPUTNIK）

事實上，Su-57的量產交付速度異常相當緩慢，就連俄羅斯空軍自2022年起開始交付的76架訂單，至今可能也只接收快20架；Su-57在整個研製階段由於缺乏外國訂單投資，因此項目進展非常緩慢。同時，隨著烏俄戰爭帶來的國際制裁，原料取得以及國際市場地位倍受挑戰，這也是Su-57向外出口的一大挑戰。

至於新推出的Su-57出口外銷型號被稱為「Su-57E」，不過目前尚不清楚Su-57E的軟、硬體性能，是否與Su-57有很大的落差，但依俄羅斯與前蘇聯設計出口型飛機的慣例，性能或多或少略遜於俄國本身操作的版本。

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