在消失近1個月後 北韓士兵再度現身冰封的庫斯克地區

北韓士兵在消失約1個月後，烏克蘭總統澤倫斯基近期在談及戰況時表示，在庫爾斯克作戰區，俄軍再次部署北韓軍隊，但均被殲滅擊退。顯示北韓士兵又再度重返前線。（圖片擷取自@Teoyaomiquu的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕烏克蘭及韓國的情報機構日前指出，北韓士兵似乎在1月中旬左右從前線戰場撤出；不過，在消失約1個月後，烏克蘭總統澤倫斯基近期在談及戰況時表示，在庫爾斯克作戰區，俄軍再次部署北韓軍隊，但均被殲滅擊退。顯示北韓士兵又再度重返前線。

根據外媒《Defence News》報導，烏克蘭總統澤倫斯基近期在談到最新戰場進展時證實，北韓軍事人員已返回前線，加入俄羅斯部隊對庫爾斯克地區的進攻行動；有北韓士兵增援的俄羅斯軍隊試圖對俄軍防線陣地發動新的攻勢，但都被烏克蘭軍隊擊退。

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報導指出，北韓軍隊再次參與積極戰鬥引起西方盟友的嚴重擔憂，他們一直在關注北韓與俄羅斯日益加深的軍事關係。北韓方面提供給莫斯科的援助包括砲彈、短程彈道飛彈，以及現在的戰場直接人力支援，而俄羅斯則可能提供北韓極缺乏的國防科技技術。

韓國國家情報院（簡稱國情院）於本月4日時表示，被派往俄羅斯的北韓士兵從約2週前的1月中旬以來，似乎銷聲匿跡，並沒有發現參戰的動向。國情院指出，北韓自2024年秋季開始部署部隊以來，總數約已抵達11000人，其中已有至少300人陣亡，另有2700人受傷，傷亡慘重可能是致使北韓暫時退出戰鬥的原因。

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