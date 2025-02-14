南海爭端緊張！路透：菲律賓今年擬向印度採購「天空飛彈」

菲律賓今年擬向印度採購射程25公里的「天空」地對空飛彈系統。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕繼「布拉莫斯」（Brahmos）超音速反艦飛彈後，印度預計今年也將向菲律賓出售金額逾2億美元（約65億台幣）的短程飛彈。在菲律賓和中國的南海爭端持續緊張之際，這將是新德里與馬尼拉之間的第2筆重大軍備出口合約。

菲律賓對印度的「天空」地對空飛彈系統表達採購意願，計畫在從4月開始的新財政年度內下訂單。（法新社檔案照）

路透13日引述3名知情人士獨家報導，由印度國防研究機構研發的「天空」（Akash）地對空飛彈系統，引起菲律賓的興趣。馬尼拉已告知新德里，計畫在從4月開始的新財政年度內下訂單。由於此事敏感，消息人士均要求匿名。

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天空飛彈射程達25公里，去年亞美尼亞曾以2.3億美元採購該型飛彈。消息人士指出，此次向菲律賓的銷售規模，估計將超過與亞美尼亞的交易，但具體數量及配套系統（包括雷達）仍不得而知。

印度飛彈製造商「巴拉特動力有限公司」（Bharat Dynamics Ltd）曾參加去年在馬尼拉舉行的亞洲防務與安全展覽會。對此，該公司及印度國防部均未立即回應置評請求。

菲律賓國防部發言人安多隆對交易細節及採購計畫未作評論，但表示菲律賓武裝部隊已明確表達對這些武器系統的需求。

若這筆交易成真，將是繼2022年印度向菲律賓出售價值3.75億美元的布拉莫斯中程超音速巡弋飛彈後，再次強化印度和菲律賓的防務合作。

「天空」飛彈是以前蘇聯2K12（北約代號SA-6）防空飛彈為基礎，進行設計的機動性野戰防空飛彈，因採用相位陣列雷達，比2K12飛彈能接戰更多敵機，並可在25公里範圍內攻擊來襲的敵人戰機、戰鬥直升機和無人機等，保衛重要軍事設施和掩護裝甲部隊。

做為全球最大武器進口國之一，印度正加強國內軍工生產，並推動軍備出口，以應對中國在周邊地區日益擴大的軍事力量和影響力。自2020年中印邊境爆發衝突後，印度已加快步伐。印度的國防裝備（包括武器和彈藥）出口，自2020年以來成長近150％，截至2024年3月的財政年度，出口額已超過24億美元。

然而，印度的軍備出口仍低於澳洲和南韓等國，更遠不及全球第4大武器出口國中國。

菲律賓參謀總長布勞納12日表示，菲律賓正計畫採購更多軍備，以推動軍事現代化計畫，其中包括採購更多布拉莫斯飛彈系統，以及至少2艘潛艦，但未提及天空飛彈。

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