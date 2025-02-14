軍備局花16億買16萬組陶瓷片 要造能抵抗共軍鋼芯彈的新抗彈板

國軍今年起籌獲可抵擋中共5.8公厘鋼芯彈的新式抗彈板，並已在前國防部副部長徐衍璞的見證下通過測試，徐還在抗彈板上簽名。（資料照，記者吳哲宇攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕軍備局為強化單兵防護並肆應敵情威脅，今年將產製6萬組新式戰鬥背心，並以抵擋共軍採用的5.8公厘鋼芯彈為目標。根據政府採購網今（14）日發布決標公告，國防部計畫為此向民間廠商採購16萬組陶瓷片，預計2026年底全履約完畢，可望優先滿足主戰常備部隊所需。

國防部現有抗彈板防護等級約為NIJ III級，官兵的防護背心前胸、後背之處各置放一片，每片重量1.6公斤以下，可抵擋7.62公厘子彈及5.8公厘普通彈。不過，隨著威力更強的鋼芯彈問世，中共解放軍已採用5.8公厘鋼芯彈，國軍因此參照美軍ESAPI規格，去年成功研發可有效抵抗共軍5.8公厘鋼芯彈的新式抗彈板，預計今年起陸續量產交付軍種。

據國軍規畫，新式抗彈板自今年開始量產，首年預計生產6萬組。

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國軍2023年曾邀請媒體見證抗彈板測試模式。（資料照）根據政府採購網今日公布的決標資訊，國防部去年11月斥資16億元，對外採購16萬組陶瓷片，此案已由2家廠商得標，設址於新竹的筑波醫電股份有限公司以9億1968萬元得標，為國軍籌獲9萬6000組；位於台北市的致勝國際股份有限公司，則以6億1312萬元得標，為國軍籌獲6萬4000組。

決標公告顯示，此案由負責輕兵器、單兵個裝研製的軍備局205廠參與廠商評選工作，2家得標廠商須於明年底以前履約完畢。雖然這2家廠商的原產地國別，皆列名為「其他」，但此案的招標公告明確律定，不允許廠商引進中國製產品。

不過，由於在野黨立委對於國軍產製新抗彈板的能力有所質疑，因此在審查國防部今年度預算時，將「後勤及通資業務」項下「軍事單位裝備保修零附件購製及保修」預算764億餘元，凍結10％、76億餘元，須待國防部6個月內向立法院外交及國防委員會提出專案報告，並經同意後始得動支。此舉是否導致國軍抗彈板籌獲進度受影響，有待觀察。

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