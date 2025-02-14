台海作戰背景宣傳圖引關注 美國防新創Anduril宣布加入美軍IVAS計畫

美國國防新創Anduril公司宣布，未來將聯手微軟參與美國陸軍IVAS計畫，為美軍打造前瞻性的未來士兵。其執行長日前宣布此事時，選用一張台灣本島海空域動態為背景的示意圖，引發討論。（Anduril執行長帕爾默個人X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕為強化單兵態勢感知，美國陸軍7年前攜手資訊巨頭微軟，開發「整合視覺擴增系統」（IVAS）戰術套件，現已展開營級測評，離量產僅一步之遙；不過，先前售我攻擊無人機的美國防新創Anduril公司宣布，未來將接手IVAS計畫、參與後續整合與量產工作，微軟則退居二線。有趣的是，該公司執行長日前在個人社群上，用一張台海背景的示意圖公告，在網路上引發一陣討論。

Anduril公司表示，其創立以來致力研發國防先進科技，協助美軍在現代戰場保持優勢，而IVAS計畫的前瞻性，將為美國陸軍建構超視距感知（beyond line-of-sight perception）、反無人機和有－無人協同作戰能力；日後，該公司將以自家的「Lattice」AI系統結合微軟的Azure雲端服務，為美軍的未來士兵打造新世代裝備、大幅提升態勢感知，以肆應日益複雜的戰場型態。

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美國陸軍現正研發、測試中的「整合視覺擴增系統」（IVAS）戰術套件。（Anduril公司官方X帳號）

值得一提的是，儘管這起結盟案尚待美國國防部核准，但Anduril執行長帕爾默（Palmer Luckey）11日在個人社群帳號宣布此事時，在貼文中搭配了一張以台灣本島為背景的裝備示意圖，表達其「蓄勢待發」的戰略企圖心。

Anduril公司為美國近年崛起的國防新創承包商，專注於無人機、反無人機系統和虛擬實境（VR）相關技術開發。其中，該公司研發的「Altius 600M-V」攻擊無人機，去（2024）年6月才獲美方同意出售我國291架；陸軍參謀長陳建義中將去年11月曾在立法院國防委員會透露，希望未來可再增購「反裝甲型」無人機，來滿足近2000架的戰需缺口，凸顯軍種對其無人機技術的認可。

經過美軍、微軟多年研改，IVAS系統今年將交由美國陸軍第101空降師、第4步兵師展開「營級」測評，若過程順利，距離正式投產之日將是「近在咫尺」。（Anduril公司副行銷長X帳號 @JeffMillerTime）

「整合視覺擴增系統」自2018年起展開研發，至今已改良至1.2版本，並先後交委美國陸軍第10山地師測評；今（2025）年起則將委由第101空降師、第4步兵師展開「營級」部隊測評，若過程順利，距離正式投產之日將是「近在咫尺」。

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