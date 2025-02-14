美軍為蜂群無人機打造自主指管 國防院高志榮建議國軍跟進關注

美國國防承包商L3Harris進日宣布推出的「無形」自主控制系統，藉其開放式架構，可望建構跨軍種、跨平台聯戰整合，加速實現「複製者」計畫場景。（美國L3harris公司網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防承包商L3Harris近日宣布推出一款名為「無形」（Amorphous）的自主控制系統，有望成為美軍蜂群無人機戰術下的指管中樞，加速實現「複製者」（Replicator）計畫；國防院學者高志榮日前發布專文分析道，「無形」系統的開放式架構能有效在跨軍種、跨平台間形成構聯，深化聯合作戰效能，建議國軍可持續關注後續動向，並嘗試向美方爭取籌購。

高志榮日前在國防安全研究院發布的即時評析中指出，美國L3Harris公司的「無形」（Amorphous）自主控制軟體，其「無領導者蜂群」的架構能控制大規模的無人載具群，實現空中無人機或海上無人艦艇等多種作戰平台，整合到軍事行動中執行協同作戰任務。

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「無形」自主控制系統的核心目標，在於同時控制數千個無人載具，而非僅數十或數百個，如若地面、海上或空中，任一有人操作的指揮平台失去通聯或遭攻擊損毀，此時，「無形」 則致力於實現「無領導者蜂群」的指揮中樞自主控制概念來協同運作。

在這種模式下，無人機隊中的所有系統，會依軟體內建的任務執行做法，共同協調任務分工，並下達指令給各載台，而非依賴上述所謂的有人平台傳達指管命令，可降低任務風險。L3Harris公司為五角大廈的「複製者」（Replicator）計畫，該計畫預於今年8月前，運用「無形」軟體在數個原型機中，並部署數千架無人系統；此外，「無形」系統亦能整合多種平台，實現不同軍種的聯合作戰。

軟體內建空對空、空對面及電子戰任務的可能作法及影響

該文進一步寫道，空對空任務包含空中戰鬥巡邏、防空攔截、掃蕩及掩護，無人機除需自載雷達、紅外線、光電預警器及敵我識別器等整合，亦需其他載台雷達情資、地水面或空中電訊偵查追監識別的標定情資，鏈傳分享做執行攻擊或防禦的反應操作，為求彈藥較有效精準運用，接戰以自身雷達為主，當對方實施電戰干擾∕製造假目標時，很可能因雷達受干擾影響接戰反應，或假目標過多快速將彈藥用盡，被擊落或影響到其他任務，作戰效益降低甚至終止。

空對面任務包含防空制壓（飛彈系統）、反制作戰（指揮中心、機場或雷達）、阻絕（交通或輸具）、密支（協助攻擊友軍火力前緣）及反水面作戰（聯合截擊）等，此任務無人機亦須上述整合能力提供目標定位，其攜掛彈藥少於有人機，攻擊時需要的架次相對於有人戰機為多，另因任務目標區，相對於空對空任務更近於地、海面，識別目標所需光學影像及電戰參數資料較多，原型機發展進度會適度受影響。

電子戰任務目標為，對地、海面、空中載機雷達或數據鏈路執行干擾，其機載電力有限，會以電戰莢倉或內載組件方式執行制壓干擾（雜波干擾），形成敵雷達觀測盲區，製造假目標干擾方式則以大型載台EC-130J為主。

無人機可省略人員操作介面及維生裝備需求，輔以人工智慧的運作，其飛行動作及接戰程序的細膩度，將優於飛行員的操作，亦具有相當於有人戰機的功能，為求發展快速，預判應會以執行單一空對空、空對面或電子戰任務方式先行完成籌建，配合科技的進步，再向全功能面向邁進，其價格相較於有人戰機僅低於1/3成本即可達成，其所需起降道面及長度要求較簡易，甚至滑軌發射，能快速增長戰力。

由於「無形」系統已開始運用於數個無人原型機中，預於今年8月完成，高志榮建議我國應儘早擬訂相關防衛計畫，並持續關注美軍計畫發展。美國「複製者」計畫推行近一年半，已進入展示確認階段，另其有人載台指揮管制無人機部分，已完成軟體及實體機的運作演練，國防部須跟上進度，並持續關注其發展；此外，他也建議軍方可向美爭取籌購載具，表達我方配合美軍「地獄景象」戰略，建構台海適用的「複製者」（Replicator）計畫，防衛台海安全。

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