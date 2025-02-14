共軍魔爪外伸 共艦罕見現蹤澳洲海域

圖為共軍江凱級054B驅逐艦。（圖片取自X@louischeung_hk）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕澳洲國防部13日證實，3艘中共軍艦近期罕見在澳洲海域出沒，對此澳洲審慎應對，出動機艦全程監控。此外，澳洲軍機日前在南海遭共軍戰機熱焰彈挑釁，澳洲政府表達嚴正關切。

澳洲國防部指出，已掌握一支中國人民解放軍海軍艦隊在澳洲東北方活動。經確認，該艦隊包括江凱級護衛艦「衡陽」號、仁海級驅逐艦「遵義」號，以及福池級補給艦「微山湖」號。

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聲明提到，澳洲國防部持續監測澳洲專屬經濟區及周邊海域的所有海上活動。這批中國軍艦在進入澳洲海域前，曾經過東南亞水域，其中「衡陽」號護衛艦更一度航行至澳洲北部水域。

聲明強調，澳大利亞尊重所有國家依據國際法行使航行與飛行自由的權利，也期望其他國家同樣尊重澳洲的權利。

《衛報》報導，澳洲副總理兼國防部長馬勒斯表示，已出動紐澳軍團級巡防艦「亞倫塔號」（FFH 151），並下令空軍與海軍加強監控共軍機艦在周邊海域的活動，呼籲「他國」遵循以規則為基礎的國際秩序，維持印太區域和平穩定。

此外，澳洲皇家空軍P-8A「海神」巡邏機11日在南海執行例行監視任務時，遭共軍殲-16戰機在附近釋放熱焰彈，對機組人員飛航安全構成威脅，儘管未造成人員傷亡，澳洲政府仍對此表達嚴正關切。

澳洲國防部並表示，中國軍機在澳方軍機附近釋放熱焰彈（flares），這一行為具有危險性且不專業，對飛機與機組人員構成風險。

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