美萬噸航艦「杜魯門號」於埃及與商船相撞...疑深夜視線不佳惹禍

美國海軍13日消息證實，尼米茲級航空母艦「杜魯門號」於12日深夜在埃及附近與一艘商船發生碰撞，所幸雙方並外造成太大傷害，航空母艦船體也並未進水。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國海軍核子動力航空母艦發生「撞船意外」。美國海軍13日消息證實，尼米茲級航空母艦「杜魯門號」（CVN-75, USS Harry S. Truman）於12日深夜在埃及附近與一艘商船發生碰撞，所幸雙方並外造成太大傷害，航空母艦船體也並未進水。



根據《美國海軍學會新聞網》（USNI）報導，海軍第六艦隊（6th Fleet）發言人高爾曼（Timothy Gorman）證實，海軍核動力航空母艦「杜魯門號」於12日晚間11點45分左右，在地中海埃及塞得港（Port Said）附近與商船「M/V Besiktas-M相撞」。

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目前尚無法斷定是哪一方導致這起碰撞，不過「杜魯門號」的推進系統並未受影響，事故調查正在進行中。艦隊指揮官表示，事故僅損壞在水線之上，並未造成航空母艦進水，也沒有船員受傷。

事故當事者的「Besiktas-M」號商船，這是一艘長550多英尺（約167.6公尺）的散裝貨輪，載重量約53000噸。（圖片擷取自USNI）

綜合外媒報導，當時杜魯門號正準備進入蘇伊士運河（Suez Canal），它剛從希臘結束行程計畫返回紅海，而「Besiktas-M」商船正剛通過蘇伊士運河，準備前往羅馬尼亞黑海港口康斯坦察（Constanta）；這艘商船是一艘長550多英尺（約167.6公尺）的散裝貨輪，載重量約53000噸。目前還在調查商船的持有者，以及碰撞發生時，護衛驅逐艦「賈森·鄧漢號」（USS Jason Dunham, DDG-109）是否正在隨航空母艦航行。

根據官方資料，「杜魯門號」於去年9月自美國維吉尼亞州諾福克（Norfolk）出發，展開此次部署行動，期間曾造訪挪威奧斯陸（Oslo）及法國馬賽（Marseille）。「杜魯門號」與「賈森·鄧漢號」在上週訪問了希臘蘇達灣（Souda Bay）美國海軍支援活動基地。



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