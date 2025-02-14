自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

美萬噸航艦「杜魯門號」於埃及與商船相撞...疑深夜視線不佳惹禍

2025/02/14 10:47

美國海軍13日消息證實，尼米茲級航空母艦「杜魯門號」於12日深夜在埃及附近與一艘商船發生碰撞，所幸雙方並外造成太大傷害，航空母艦船體也並未進水。（圖片擷取自DVIDS）美國海軍13日消息證實，尼米茲級航空母艦「杜魯門號」於12日深夜在埃及附近與一艘商船發生碰撞，所幸雙方並外造成太大傷害，航空母艦船體也並未進水。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國海軍核子動力航空母艦發生「撞船意外」。美國海軍13日消息證實，尼米茲級航空母艦「杜魯門號」（CVN-75, USS Harry S. Truman）於12日深夜在埃及附近與一艘商船發生碰撞，所幸雙方並外造成太大傷害，航空母艦船體也並未進水。

根據《美國海軍學會新聞網》（USNI）報導，海軍第六艦隊（6th Fleet）發言人高爾曼（Timothy Gorman）證實，海軍核動力航空母艦「杜魯門號」於12日晚間11點45分左右，在地中海埃及塞得港（Port Said）附近與商船「M/V Besiktas-M相撞」。

目前尚無法斷定是哪一方導致這起碰撞，不過「杜魯門號」的推進系統並未受影響，事故調查正在進行中。艦隊指揮官表示，事故僅損壞在水線之上，並未造成航空母艦進水，也沒有船員受傷。

事故當事者的「Besiktas-M」號商船，這是一艘長550多英尺（約167.6公尺）的散裝貨輪，載重量約53000噸。（圖片擷取自USNI）事故當事者的「Besiktas-M」號商船，這是一艘長550多英尺（約167.6公尺）的散裝貨輪，載重量約53000噸。（圖片擷取自USNI）

綜合外媒報導，當時杜魯門號正準備進入蘇伊士運河（Suez Canal），它剛從希臘結束行程計畫返回紅海，而「Besiktas-M」商船正剛通過蘇伊士運河，準備前往羅馬尼亞黑海港口康斯坦察（Constanta）；這艘商船是一艘長550多英尺（約167.6公尺）的散裝貨輪，載重量約53000噸。目前還在調查商船的持有者，以及碰撞發生時，護衛驅逐艦「賈森·鄧漢號」（USS Jason Dunham, DDG-109）是否正在隨航空母艦航行。

根據官方資料，「杜魯門號」於去年9月自美國維吉尼亞州諾福克（Norfolk）出發，展開此次部署行動，期間曾造訪挪威奧斯陸（Oslo）及法國馬賽（Marseille）。「杜魯門號」與賈森·鄧漢號」在上週訪問了希臘蘇達灣（Souda Bay）美國海軍支援活動基地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中