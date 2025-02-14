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國人從關注國軍武器轉變為提升人員素質 李冠成：民眾認知趨成熟

2025/02/14 10:31

國防院近日民調顯示，近7成比例的國人關注點已不再僅限於武器採購，而是傾向應優先投入「提升國軍人員素質」與「國防科技合作」。國防院學者表示，此種變化顯示全社會防衛觀念深植人心，在有限的國防預算下，國軍須優先支持能有效「延遲敵軍行動、增加敵方作戰成本」武器裝備。（資料照，國防部提供）國防院近日民調顯示，近7成比例的國人關注點已不再僅限於武器採購，而是傾向應優先投入「提升國軍人員素質」與「國防科技合作」。國防院學者表示，此種變化顯示全社會防衛觀念深植人心，在有限的國防預算下，國軍須優先支持能有效「延遲敵軍行動、增加敵方作戰成本」武器裝備。（資料照，國防部提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防院近日民調顯示，近7成比例的國人關注點已不再僅限於武器採購，而是傾向應優先投入「提升國軍人員素質」與「國防科技合作」。國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員李冠成表示，此種變化顯示全社會防衛觀念深植人心，在有限的國防預算下，國軍須優先支持能有效「延遲敵軍行動、增加敵方作戰成本」武器裝備。

李冠成表示，國人對於國防資源配置的變化，反映出民眾對安全威脅認知逐漸成熟。隨著中共軍力擴張，國人開始意識到現代戰爭不僅是軍備競賽，更是人力與科技的較量；其次，優質軍人素質與科技被運用在烏俄戰爭中，發揮主宰戰場的關鍵作用，也影響臺灣社會對戰力定義。

李冠成指出，我國推動全社會防衛概念，政策與民眾日常生活產生連結，傳遞「國防不是遙不可及的事」，需藉由專業人才與科技創新共同維護，也使得全民開始用更全面、更長遠的視角，思考國防議題，對我國全社會防衛韌性而言，是極為正向的發展。

「透過資訊透明化、強化戰略溝通，能有效深化民眾參與。」在國防預算的議題上，李冠成認為，在不影響國安前提下，國軍可用淺顯易懂的方式，主動公開相關預算分配成效，提升民眾對預算的信任、支持度，同時在媒體平臺上，將國防議題轉化為資訊並加以報導，以及利用全民國防教育時機，增加民眾對國防事務認知。

針對在有限國防預算下，如何在人員、武器、科技間取得平衡？李冠成認為，國軍可優先確認戰略優先順序，持續建構不對稱作戰能力，優先支持能有效「延遲敵軍行動、增加敵方作戰成本」的武器裝備，同時建立資源整合與跨領域協同，提升軍民通用技術交流，使軍事、經濟間能緊密契合，發展更多可能產業。

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