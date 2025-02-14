印度2億美元飛彈軍售 菲律賓「反中」再添利器

印度在2007年共和國日閱兵展示「阿卡什」飛彈，如今將銷往菲律賓。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》13日報導，隨著南海局勢日益緊張，菲律賓正積極提升軍事實力。印度消息人士透露，印度預計今年將與菲律賓達成一項價值超過2億美元（約新台幣65.5億元）的短程飛彈銷售協議。這將是新德里與馬尼拉之間的第二份重大國防出口合約。

由印度國防研究開發局（DRDO）研製的「阿卡什」（Akash，意為天空）地對空飛彈系統已引起菲律賓的高度關注。三名知情人士表示，菲律賓已向印度表達意向，計劃在4月開始的財政年度內下訂單。由於此事敏感，消息來源均要求匿名。

請繼續往下閱讀...

「阿卡什」飛彈系統的射程可達25公里，去年曾以2.3億美元規模出口至亞美尼亞，而此次菲律賓的訂單規模預計將超越亞美尼亞。然而，目前尚未披露具體交易內容，包括飛彈數量及相關配套設備（如雷達系統）。

對此，菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）拒絕透露任何交易細節或採購計畫，但他表示，菲律賓武裝部隊「已明確表示需要這些能力」。

這項預期中的協議將是繼2022年印度以3.75億美元向菲律賓出售中程「布拉莫斯」（BrahMos）超音速巡弋飛彈後的又一重大軍售案。當前，馬尼拉正加速現代化其軍事裝備，以因應中國在南海爭議水域日益增強的壓力。近年來，中菲雙方在主權聲索重疊的南海航道多次發生衝突，導致緊張局勢升高。

印度作為全球最大武器進口國之一，自2020年中印喜馬拉雅邊境衝突後，逐步加強國內武器生產並推動國防出口，以抗衡中國在區域內的軍事實力與影響力。截至2024年3月的財政年度，印度國防設備出口額（包括武器及彈藥）已增長近150%，突破24億美元。不過，其出口規模仍低於澳洲和南韓，更遠遠落後於全球第四大武器出口國中國。

此外， 菲國參謀總長布勞納（Romeo Brawner）本週表示，菲律賓計劃購買更多軍事硬體，包括額外採購「布拉莫斯」飛彈及至少兩艘潛艇。「我們今年以及未來幾年將獲得更多布拉莫斯系統。」他在一次商界講話中提到，但未明確提及「阿卡什」飛彈系統。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法