回歸歐洲坐鎮！ 2架美軍B-52H轟炸機飛抵英國 開啟新一輪戰略部署

2架來自美國邁諾特空軍基地的B-52H戰略轟炸機，於本（2）月11日時降落在英國格洛斯特郡的費爾福德基地，啟動第25-2轟炸機特遣隊的部署。圖為去年駐防費爾福德的B-52H。（圖片擷取自美國空軍第8航空隊）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕即便戰機的科技發展日新月異，戰略轟炸機仍有其難以撼動的地位，美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）則負責將其轟炸機隊，快速投入至全球各戰略位置，而他們最近一次任務是在11日，兩架B-52H組成轟炸機特遣隊（BTF）降落在英國費爾福德（Fairford）基地，並開啟其25-2部署任務。

據軍聞網站《The Aviationist》報導，兩架來自美國邁諾特（Minot）空軍基地的B-52H戰略轟炸機，於本（2）月11日時降落在英國格洛斯特郡（Gloucestershire）的費爾福德基地，啟動第25-2轟炸機特遣隊的部署。在此之前，數架民用包機抵達費爾福德基地，以卸下所需的物資和地面設備。

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在BTF 25-2部署之前，已有數架民用包機抵達費爾福德基地，卸下運作轟炸機隊所需的物資和地面設備。（圖片擷取自DVIDS）

報導指出，這次部署的首兩架飛機分別為生產序號60-0007、呼號SLIDE 11，以及序號60-0023、呼號SLIDE 22的B-52H。這兩架飛機於11日時，也與芬蘭空軍的F/A-18C「大黃蜂」戰鬥機、瑞典的Jas-39「獅鷲」戰鬥機、法國的「飆風」戰鬥機，以及法國的A330 MRTT 加油機一同編隊訓練，展現高度互通能力；推測在未來數天，可能將會有更多國家的飛機，加入B-52H的空中編隊行列。

On 11 February, the Finnish Air Force trained together with B-52 bomber aircraft, Gripens and Rafale fighters in Swedish airspace. The training was supported by a MRTT aircraft. Training together demonstrates high level of interoperability among allies. #ilmavoimat pic.twitter.com/AHWlmXExKm — Ilmavoimat （@FinnishAirForce） February 12, 2025

費爾福德基地上次起降B-52是在去年的12月13日，4架B-52H完成特遣部署並離開英國。根據先前的部署任務經驗，B-52轟炸機特遣隊將進行多趟長途飛行任務，其可能深入歐洲，甚至是深入中東和非洲，在這些飛行任務中，大多會與北約盟軍戰鬥機一同編隊聯訓。

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