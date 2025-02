回歸歐洲坐鎮！ 2架美軍B-52H轟炸機飛抵英國 開啟新一輪戰略部署

2架來自美國邁諾特空軍基地的B-52H戰略轟炸機,於本(2)月11日時降落在英國格洛斯特郡的費爾福德基地,啟動第25-2轟炸機特遣隊的部署。圖為去年駐防費爾福德的B-52H。(圖片擷取自美國空軍第8航空隊)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕即便戰機的科技發展日新月異,戰略轟炸機仍有其難以撼動的地位,美國空軍全球打擊司令部(AFGSC)則負責將其轟炸機隊,快速投入至全球各戰略位置,而他們最近一次任務是在11日,兩架B-52H組成轟炸機特遣隊(BTF)降落在英國費爾福德(Fairford)基地,並開啟其25-2部署任務。

據軍聞網站《The Aviationist》報導,兩架來自美國邁諾特(Minot)空軍基地的B-52H戰略轟炸機,於本(2)月11日時降落在英國格洛斯特郡(Gloucestershire)的費爾福德基地,啟動第25-2轟炸機特遣隊的部署。在此之前,數架民用包機抵達費爾福德基地,以卸下所需的物資和地面設備。

請繼續往下閱讀...

在BTF 25-2部署之前,已有數架民用包機抵達費爾福德基地,卸下運作轟炸機隊所需的物資和地面設備。(圖片擷取自DVIDS)

報導指出,這次部署的首兩架飛機分別為生產序號60-0007、呼號SLIDE 11,以及序號60-0023、呼號SLIDE 22的B-52H。這兩架飛機於11日時,也與芬蘭空軍的F/A-18C「大黃蜂」戰鬥機、瑞典的Jas-39「獅鷲」戰鬥機、法國的「飆風」戰鬥機,以及法國的A330 MRTT 加油機一同編隊訓練,展現高度互通能力;推測在未來數天,可能將會有更多國家的飛機,加入B-52H的空中編隊行列。

On 11 February, the Finnish Air Force trained together with B-52 bomber aircraft, Gripens and Rafale fighters in Swedish airspace. The training was supported by a MRTT aircraft. Training together demonstrates high level of interoperability among allies. #ilmavoimat pic.twitter.com/AHWlmXExKm