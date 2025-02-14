自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

回歸歐洲坐鎮！ 2架美軍B-52H轟炸機飛抵英國 開啟新一輪戰略部署

2025/02/14 15:33

2架來自美國邁諾特空軍基地的B-52H戰略轟炸機，於本（2）月11日時降落在英國格洛斯特郡的費爾福德基地，啟動第25-2轟炸機特遣隊的部署。圖為去年駐防費爾福德的B-52H。（圖片擷取自美國空軍第8航空隊）2架來自美國邁諾特空軍基地的B-52H戰略轟炸機，於本（2）月11日時降落在英國格洛斯特郡的費爾福德基地，啟動第25-2轟炸機特遣隊的部署。圖為去年駐防費爾福德的B-52H。（圖片擷取自美國空軍第8航空隊）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕即便戰機的科技發展日新月異，戰略轟炸機仍有其難以撼動的地位，美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）則負責將其轟炸機隊，快速投入至全球各戰略位置，而他們最近一次任務是在11日，兩架B-52H組成轟炸機特遣隊（BTF）降落在英國費爾福德（Fairford）基地，並開啟其25-2部署任務。

據軍聞網站《The Aviationist》報導，兩架來自美國邁諾特（Minot）空軍基地的B-52H戰略轟炸機，於本（2）月11日時降落在英國格洛斯特郡（Gloucestershire）的費爾福德基地，啟動第25-2轟炸機特遣隊的部署。在此之前，數架民用包機抵達費爾福德基地，以卸下所需的物資和地面設備。

在BTF 25-2部署之前，已有數架民用包機抵達費爾福德基地，卸下運作轟炸機隊所需的物資和地面設備。（圖片擷取自DVIDS）在BTF 25-2部署之前，已有數架民用包機抵達費爾福德基地，卸下運作轟炸機隊所需的物資和地面設備。（圖片擷取自DVIDS）

報導指出，這次部署的首兩架飛機分別為生產序號60-0007、呼號SLIDE 11，以及序號60-0023、呼號SLIDE 22的B-52H。這兩架飛機於11日時，也與芬蘭空軍的F/A-18C「大黃蜂」戰鬥機、瑞典的Jas-39「獅鷲」戰鬥機、法國的「飆風」戰鬥機，以及法國的A330 MRTT 加油機一同編隊訓練，展現高度互通能力；推測未來數，可能會有更多國家的飛機，加入B-52H的空中編隊行列。

費爾福德基地上次起降B-52是在去年的12月13日，4架B-52H完成特遣部署並離開英國。根據先前的部署任務經驗，B-52轟炸機特遣隊進行多趟長途飛行任務，其可能深入歐洲，甚至是深入中東和非洲，在這些飛行任務中，大多會與北約盟軍戰鬥機一同編隊聯訓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中