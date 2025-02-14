川普拋國防支出壓力... 揭仲：編特別預算恐是唯一選擇

揭仲分析指出，若要回應川普政府排山倒海的壓力，又要設法減少對其他支出的排擠，編列新的特別預算，似乎成為政府當下唯一的選擇。（資料照、央視微博；記者劉宇捷製圖）

〔記者劉宇捷／台北報導〕川普上任後望我國大增國防預算，但實際上也變相向我國預算體制砸上一道難題；總統賴清德今日回應，擬優先增加「特別預算」以達短期GDP佔比3%以上目標。對此，揭仲分析，若要回應川普政府排山倒海的壓力，又要設法減少對其他支出排擠，編列新的特別預算，似乎成為政府當下唯一選擇。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲今日指出，其實不論是民主黨或共和黨，都認為我方應大幅增加國防支出；只是民主黨政府基於維持「整合性嚇阻」，壓力會較緩步，讓我們有漸進增加空間；而川普對我方應大幅增加國防支出的立場非常強硬，以致賴政府若無法快速做出回應，則不僅美台軍事交流恐不進反退，還不排除會遭到華府敲打。

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總統賴清德於今日召開國安高層會議後表示，會優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP佔比3%以上。若採先前GDP預估（以26兆4493億元為基準）、每年2％成長與非營業特種基金支出不變的假設下，2026年總體國防支出將為8093。

揭仲認為，從這些估計顯示，未來「總體國防支出」要到GDP3％，勢必對後續年度的教育、社會福利、交通建設與經濟發展等，造成嚴重的排擠效果；除非總預算的歲出規模，能比2025年創下新高的3兆1325億元，再擴張至3兆3500億以上。

因此，賴政府若要回應川普政府排山倒海的壓力，又要設法減少對其他領域支出的排擠，編列新的、獨立舉債的特別預算，似乎成為政府當下唯一選擇。

同時，「特別預算」固然可減少對其他支出的排擠效果，但揭仲也擔心，這除了越來越嚴重的「債留子孫」問題外，未來也將出現嚴重的國防支出結構（作業維持、人員維持、軍事投資）失衡問題，即使花大錢所購入的新武器裝備，恐無法長期發揮應有的戰力。

他指出，2025年用於購買、研發武器裝備的支出，包括年度「軍事投資」預算編列數1458億，與兩項特別預算的分配數904億，合計2362億；其中特別預算904億全數來自舉債，使今年用於購買、研發武器裝備的支出中，舉債比例已高達38％，代表政府用於研發或採購武器的支出，其實已超過正常稅收所能支應的範圍。

揭仲評估，一般「武器採購與研發」支出與「作業維持」支出，最好能維持1：1，以確保所獲得的武器裝備，能夠有合格的人員操作、有足夠的燃料來運作，和獲得必要的保養與維護，以免導致政府花大錢、借巨債獲得的武器裝備，在緊要關頭到來時卻派不上用場，使國軍實際能獲得的戰力遠低於帳面上的數字。

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