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[APP][即時]賴總統拚提升國防預算至3％GDP 國防部重申4大建軍重點

2025/02/14 17:55

總統賴清德召開國安高層會議，將讓國防預算達3%GDP以上的目標。對此，國防部今回應本報提問表示，目前建軍重點在「建構不對稱戰力」、「強化防衛韌性」、「提升後備戰力」及「有效應對灰色地帶行動」4項。（資料照）總統賴清德召開國安高層會議，將讓國防預算達3%GDP以上的目標。對此，國防部今回應本報提問表示，目前建軍重點在「建構不對稱戰力」、「強化防衛韌性」、「提升後備戰力」及「有效應對灰色地帶行動」4項。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕總統賴清德召開國安高層會議，會後宣布為展現保護國家的決心，將持續推動國防改革，並落實全社會防衛韌性，優先編列特別預算，讓國防預算達3%GDP以上的目標。對此，國防部今回應本報提問表示，近年隨敵情威脅升高，我國防預算逐年穩定成長，GDP占比相對提升，期建構可恃防衛戰力，目前建軍重點在「建構不對稱戰力」、「強化防衛韌性」、「提升後備戰力」及「有效應對灰色地帶行動」4項，具體項目援例不對外公開。

國防部表示，近年隨敵情威脅升高，我國防預算逐年穩定成長，GDP占比相對提升，期建構可恃防衛戰力。

國防部指出，國軍兵力整建規劃，均依敵情威脅，審慎評估籌獲項目及期程。目前4大整建項目重點為「建構不對稱戰力、強化防衛韌性、提升後備戰力及有效應對灰色地帶行動」，任何可達成我兵力整建目標之武器裝備，均列為獲得標的。

國防部說，有關具體建軍規劃項目，國防部在完成建案程序並獲賦預算前，援例不對外公開。

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