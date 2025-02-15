六軍團兵力規模最大丶任務吃重 梅家樹總長主持新任官陳文星布達

參謀總長梅家樹上將（中）14日主持陸軍第六軍團暨第三作戰區指揮官任職布達典禮，原任指揮官李天龍中將（左），將指揮官印信交接給新任官陳文星中將。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕參謀總長梅家樹上將14日主持陸軍第六軍團暨第三作戰區指揮官任職布達典禮，期勉官兵在新任指揮官陳文星中將的領導下，戮力達成戰備整備及防災應變任務，守護國家安全與民眾家園。

在陸軍龍勝營區舉行，梅總長首先宣讀布達命令，並由新任指揮官與原任指揮官兩人完成印信交接及宣誓儀式，正式履新。隨後，梅總長代表國防部長頒授原任指揮官李天龍中將「三等雲麾勳章」，表彰其任內的貢獻。

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梅總長強調，第三作戰區為國防戰略重要單位，兵力規模與幅員所轄的三軍部隊，肩負著重大的防務，如何有效支援友軍、完成各項任務，至關重要。他對於全體官兵辛勤的付出，予以感謝，更期望全體官兵不忘初心，全力以赴，確保國家安全，守護民眾家園。

梅總長勉勵全體官兵，面對不斷變化的戰略環境與嚴峻挑戰，須持續強化戰備整備，加速武器裝備更新，將作戰概念落實為實際行動。期許官兵在新任指揮官的領導下，團結一致、精益求精，為強化國軍整體戰力而努力，共同守護國家安全。

梅家樹總長（中）主持新任作計室次長任職布達典禮。左為原任作計次長陳文星中將，右為新任次長連志威中將。（圖：軍聞社提供）

此外，梅總長亦於國防部博愛營區，主持作戰及計畫參謀次長任職布達典禮，勉勵同仁在新任次長連志威中將的領導下，秉持以往奠定的基礎，繼續提升國軍整體戰力。

梅總長並期許大家能夠群策群力，共同迎接每一項挑戰與變革，讓國軍整體防衛作戰效能，有所成果；尤其，今年仍應持續推進國軍整體戰力，提升聯合作戰層級的運作效能，更具體有效地發揮戰力，確保國家安全。

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