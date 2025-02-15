國軍偵獲中共19架次軍機、8艘次軍艦擾台

國防部2025/02/15公布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今（15）日表示，自昨（14）日上午6時至今日上午6時止，合計偵獲19架次共機，其中15架次逾越台灣海峽中線，進入我北、西南部空域；另偵獲共艦8艘、公務船1艘及空飄氣球1顆，持續在台海周邊活動。

國防部今上午發布台海周邊海空域動態顯示，自昨日上午6時至今日上午6時止，總計偵獲19架次中共軍機、8艘次中共軍艦及1艘次公務船，持續在台海周邊活動。

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資料顯示，19架次共軍主、輔戰機及無人機侵擾我北、西南空域，其中15架次逾越台海中線。

另外，1顆中共空飄氣球自昨中午起，於3.8萬呎高空傳過我北部外海空域，於下午1時40分消失。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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