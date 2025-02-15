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韓海軍特遣隊升格司令部 轉型遠洋艦隊
韓國海軍3日宣佈第7特遣艦隊升格為特遣司令部，下轄14艘主力。（圖片取自韓國海軍）
〔記者吳哲宇／綜合報導〕韓國海軍本月宣佈，將韓國海軍第7特遣艦隊升格為特遣司令部，下轄3個特遣艦隊，以保衛海上交通線、維持對北韓戰備、部署多國海上安全行動以及參與環太平洋軍演等聯合演習等任務，這代表韓國海軍正朝遠洋艦隊轉型。
軍聞網站「Naval News」報導，韓國海軍3日宣佈第7特遣艦隊升格為特遣司令部，新的特遣艦隊司令部由3個特遣艦隊組成，每個艦隊皆有世宗大王級和正祖大王級神盾驅逐艦，以及忠武公李舜臣級飛彈驅逐艦，未來6艘南韓新一代KDDX型驅逐艦也將納入特遣艦隊。
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此外，還包括一個機動後勤中隊，由天地級油彈補給艦和昭陽級油彈補給艦等後勤支援艦組成，另有一個濟州基地中隊，負責陸地基地防禦和支援任務。
《東亞日報》報導，該特遣司令部轄13艘主力船艦，包括3艘世宗大王級（7600噸級），以及6艘忠武公李舜臣級，今年下半年，新的1艘正祖大王級驅逐艦（8200噸級）會投入戰鬥。
韓國海軍特遣艦隊首任司令金仁浩少將表示，韓國海軍特遣艦隊是一支在需要的地方捍衛韓國主權和海權的力量。一旦發生緊急情況，將用壓倒性力量確保勝利。
圖為特遣司令部任務。（圖片取自韓國海軍）