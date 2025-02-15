勇鷹高教機雙發動機失效墜海 飛行員林瑋少校獲救吊掛送醫

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勇鷹高教機墜海 獲救飛官送台東馬偕

獨家》勇鷹高教機失事墜海 飛行員跳傘獲救

勇鷹高教機雙發動機失效墜海飛官獲救 失事機飛183小時

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〔記者羅添斌／台北報導〕空軍機號1130的勇鷹高教機上午在執行飛行訓練的基本航線投彈訓練項目時，因雙發動機失效，在台東外海約浬處5墜海，飛行員林瑋少校跳傘逃生，已由直升機吊掛獲救，人員意識清楚，並由國軍救護車送往台東馬偕醫院救治。

據了解，這架勇鷹高教機是在去年5月出廠交付給空軍使用，勇鷹高教機採用雙發動機，但兩具發動機同時失效的情形，實屬罕見，軍方後續將進行高教機的打撈作業，以了解發動機失效原因，並會同生產廠商漢翔公司進行調查。

勇鷹高教機採用的是兩具F124-200TW發動機，高教機由漢翔公司生產後交付空軍使用，並聽取飛行員飛行經驗進行改善。其中，編號1110號機，空軍使用後反應，該機有頻繁機艙噪音及抖動現象，去年就送回廠檢修改善，這也是首次有「勇鷹」高教機相對重大的機況被披露。飛機的機艙噪音會使人員通訊不順暢，並非正常現象；而機體抖動現象，則為較嚴重的異常問題，機身震動可能會因反覆應力施壓，導致結構破損甚至解體，影響飛行安全。

至於此次因雙發動機失效，導致飛機墜海事件，更是勇鷹高教機交機之後的首次重大飛安事件，軍方人士研判，空軍應會先行指示勇鷹機隊停飛進行特檢，以維護飛行員生命安全。

編號1110號的勇序鷹高教機，空軍使用後反應，該機有頻繁機艙噪音及抖動現象，去年就送回廠檢修改善。（資料照，記者劉宇捷攝）

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