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勇鷹高教機發動機失效台東墜海飛官獲救 失事機飛行183小時
勇鷹高教機示意圖，非事故飛機。（資料照，記者方瑋立攝）
〔記者方瑋立／台北報導〕空軍機號1130的AJT勇鷹高教機今上午執行飛行訓練時，因雙發動機失效，在台東外海約5浬處墜海，空軍稍早公布飛官資訊，本次執行基本航線投彈任務遇上飛安事故的是少校訓練官林瑋，飛行總時間達1234小時，稍早已由黑鷹搜救機成功送抵台東馬偕醫院。
空軍表示，本次事故AJT勇應高教機機號為Z-754（單座），飛行員是空軍官校102年班少校訓練官林瑋，飛行總時間達1184+50小時，今日執行科目為基本航線投彈，因雙發動機失效墜落於機場北面海面。林姓少校飛行員彈射落海並登上個人救生小艇，即由救護隊直升機救援吊掛。
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國防部發言人上午9時51分在臉書表示人員平安已獲救。
空軍司令部說明，林瑋少校飛行員彈射落海並登上個人救生小艇，即由救護隊直升機救援吊掛，上午9時14分人員安全獲救，意識清楚；9時23分送往臺東馬偕醫院，經初步檢查，健康狀況良好無傷損。
空軍指出，墜海之雙座型高教機，飛行總時間183小時，由單人駕駛，晨間執行科目為基本航線投彈。空軍司令部已編組專案小組（協同漢翔公司）調查以釐清肇因，確維訓練安全。