勇鷹高教機墜海 獲救飛官林瑋送台東馬偕醫院

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勇鷹高教機雙發動機失效墜海 飛行員林瑋少校獲救吊掛送醫

墜海獲救飛官送抵台東馬偕，自述「很好，謝謝關心」。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕空軍驚傳軍機失事意外，今天上午8點許，一架空軍勇鷹高教機在飛行任務途中，因不明原因失事墜海，飛行員林瑋少校跳傘逃生，空軍救護直升機已在8點55分趕抵現場進行救援，9點23分由志航救護車送達台東馬偕醫院，狀況大致良好，對於媒體詢問回答：「還好，謝謝關心。」

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墜海獲救飛官送抵台東馬偕。（記者黃明堂翻攝）

飛機失事後，志航基地立即出動救護直升機，於上午9點10分順利吊掛起飛官，立即返回志航基地，由醫官初步檢視及隨車陪同，之後由基地救護車送往台東馬偕醫院治療，飛官頭上蒙著紗布，但面對媒體詢問還能清晰回答「還好、謝謝關心」，他很快被推進急診室內，未做其它說明。



台東馬偕醫院表示，今早空軍勇鷹教練機墜海，救起34歲林姓飛官目前意識清醒，待後續檢查後再說明狀況。



今早有一批丶2架勇鷹高教機在台東空域執行飛行訓練任務，但其中一架高教機傳出有爆炸聲響，隨即機頭朝下墜海，所幸飛行員跳傘逃生，另一架勇鷹機則是在上空飛行，並引導救援單位趕到失事海域。

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