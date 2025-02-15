烏獲德6000架新式HX-2攻擊無人機 射程可達100公里

烏克蘭向德國赫爾辛格公司訂購6000架HX-2攻擊無人機。赫爾辛格表示，其工廠第一個月就可生產1000架。（圖片取自赫爾辛格公司）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕繼英國宣布援烏提供1.5億英鎊（約新臺幣61億元）軍援後，烏克蘭也向德國赫爾辛格公司訂購6000架HX-2攻擊無人機。赫爾辛格表示，其工廠第一個月就可生產1000架。

軍聞網站「Defense Blog」報導，HX-2於2024年底亮相，是一款電動推進的X翼精準遊蕩彈藥，射程可達100公里。該無人機具有先進AI，可抵抗電子戰術。當與偵察軟體結合時，多架HX-2無人機可協調集體運行，由單一操作員控制。HX-2為量產設計，其單位成本遠低於常規武器。

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報導指出，俄羅斯以前曾訂購4000架HF-1攻擊無人機，準備由烏克蘭交付。

同時，赫爾辛格公司宣佈在德國南部建立一座工廠，該工廠第一個月就能生產1000架無人機，他們預計這種能力可顯著增強烏克蘭在戰場上的作戰效能，特別是在對抗俄羅斯在常統軍事數量方面優勢。

赫爾辛格公司聯合創始人指出公司大規模​​製造策略背後的創新方法，表示其公司的工廠將軟體優先設計與可擴展的製造技術結合。我們解決軟體而非硬體面問題，這可產生可負擔的精確品質。

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