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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

勇鷹高教機墜海飛行員跳傘獲救 卓榮泰指示國防部釐清原因

2025/02/15 10:35

空軍驚傳軍機失事意外，今天上午8點許，一架空軍勇鷹高教機在飛行任務途中，因不明原因失事墜海，飛行員已跳傘獲救。圖為勇鷹高教機，非失事教練機。（資料照）空軍驚傳軍機失事意外，今天上午8點許，一架空軍勇鷹高教機在飛行任務途中，因不明原因失事墜海，飛行員已跳傘獲救。圖為勇鷹高教機，非失事教練機。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕空軍機號1130的勇鷹高教機上午在執行飛行訓練的基本航線投彈訓練項目時，因雙發動機失效，在台東外海約浬處5墜海，飛行員林瑋少校跳傘逃生並獲救。對此，行政院長卓榮泰在臉書表示，感謝第一線救援人員及相關單位，他已請國防部針對事故原因進行調查釐清，就應有程序去進行相關檢驗。

卓榮泰指出，台東志航基地稍早8點38分，發生勇鷹單座教練機飛安事故，1飛行員跳傘逃生，國防部黑鷹型搜救機，並於9時13分成功救援，9時19分搜救機落機場，飛行員意識清楚。9時23分送台東馬偕醫院。

卓榮泰說，要感謝第一線救援人員及相關單位，也感謝協助廣播之海岸及漁業電台。他已請國防部針對事故原因進行調查釐清，就應有程序去進行相關檢驗。

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