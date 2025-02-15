勇鷹高教機發動機失效墜海 王定宇：持續追縱調查結果

空軍勇鷹高教機機號1130今（15）上午執行基本航線投彈訓練科目時，因雙發動機失效，在台東外海約5浬處墜海，飛行員林瑋少校跳傘逃生並獲救。示意圖。（資料照，記者劉宇捷攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕空軍勇鷹高教機機號1130今（15）上午執行基本航線投彈訓練科目時，因雙發動機失效，在台東外海約5浬處墜海，飛行員林瑋少校跳傘逃生並獲救。民進黨立委王定宇對此表示，飛行員成功獲救是不幸中大幸，沒有什麼會比國軍人員生命健康來得重要。事故原因尊重專業單位調查，立法院國防委員會也會持續追蹤後續，務必查明肇因、確保飛安。

王定宇表示，目前已知該機訓練時，據目擊者稱有聽見爆炸聲，但是否有爆炸或部位為何目前尚不得而知，飛行員8點40分通報雙引擎失效、8點55分被安全救回，在此不幸事件中，最讓人慶幸的是飛行員被救回來，對其家屬、國軍、國家而言，這是最令人感到安慰和慶幸的事情，沒有什麼比國軍弟兄姊妹的生命健康重要。

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王定宇說明，勇鷹高教機是於前總統蔡英文任內決定國機國造，當時在馬前政府對於高教機要國造或者是對外採購，決策舉棋不定。蔡英文就任後，於2017年決定由國防部、中科院跟漢翔聯合簽約，進行國產高教機的研製，至2020年6月份試飛成功，2021年11月首架量產型的勇鷹高教機交付空軍，迄今已完成36架的量產型交機，後續整體數量將達66架。

王定宇指出，勇鷹高教機是全球7款「第5代高教機」其一，不僅證明台灣的航空工業達到一定的水準，國機國造對於未來零部件、飛機的升級都有很大的幫助，對於我國國防產業的直接助益，以及帶動國內經濟內需的相關供應鏈，對台灣來講是一條正確的路。

王定宇說，目前勇鷹高教機在交機當中，平時替代AT-3高教機以及部訓機F-5等老舊飛機的功能；戰時則可「平戰轉換」，擔任對地攻擊機的角色，可使用國造天劍飛彈或者萬劍彈，及美規的相關的武器裝備，守護國家領空。

王定宇強調，空軍已就本次事故成立調查小組，相關調查皆尊重專業單位。飛安單位、空軍調查小組都會提出完整的報告。立法院國防委員會也會持續追蹤後續，務必查明原因，調查清楚，確保飛行安全。

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