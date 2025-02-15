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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

勇鷹高教機發動機失效墜海 飛官跳傘逃生畫面曝光

2025/02/15 11:26

在都蘭有民眾正在拍攝戰機，正好拍到降落傘墜海畫面，可以看見軍機墜海後，海面上激起水花，降落傘則在空中緩慢降落，另外僚機還在上方盤旋。（記者黃明堂翻攝）在都蘭有民眾正在拍攝戰機，正好拍到降落傘墜海畫面，可以看見軍機墜海後，海面上激起水花，降落傘則在空中緩慢降落，另外僚機還在上方盤旋。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕空軍一架勇鷹高教機今上午起飛後，宣告雙發動機失效，少校飛官林瑋及時跳傘逃生，民眾拍到降落傘畫面，可以看見軍機墜海後，海面上激起水花，降落傘則在空中緩慢降落，另外僚機還在上方盤旋。

志航基地勇鷹號高教機今早進行例行性訓練，多架戰機從基地起飛後，北向往外海上空飛行，不斷在台東上空發生巨大噪音，多數台東人習以為常，但在今早8點多，在台東體育場運動的民眾聽到一架戰機原本的噪音突然平息，跟平常要降落基地前的巨大音響不一樣，感覺怪怪的，事後判斷懷疑就是戰機發動機失效。

另外，在都蘭有民眾正在拍攝戰機，正好拍到降落傘墜海畫面，可以看見軍機墜海後，海面上激起水花，降落傘則在空中緩慢降落，另外僚機還在上方盤旋。

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