陸軍司令呂坤修上將：營外軍紀事件由官兵自己負責 不連坐檢討

陸軍司令呂坤修上將上任後厲行國防部推動的行政「減法」革新事項，呂坤修也下令各單位，落實貫徹「取消休假期間安全回報」命令，不須做休假聯繫，僅採「官兵有事再主動回報」的方式，藉以培養官兵自主管理之精神。圖為呂坤修上春節假期視導北部駐軍。（陸軍提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍司令呂坤修上將上任後，先後到各軍事單位履新視導，並厲行國防部推動的行政「減法」革新事項，呂坤修也下令各單位，落實貫徹「取消休假期間安全回報」命令，不須做休假聯繫，僅採「官兵有事再主動回報」的方式，藉以培養官兵自主管理之精神。

另外，針對「營外肇生軍紀案件」方面，呂坤修說，肇案官兵應對自身行止負完全責任，單位依規定程序妥處即可，單位主官無須刻意返營處置，亦不採「連坐法」方式檢討。惟對營內肇生之軍紀案件，呂司令要求單位須嚴正檢討策進，持續強化內部管理及軍法紀宣教，建立所屬官兵守法重紀觀念，確維整體軍紀安全。

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呂坤修上將14日在司令部士官督導長林士官長及各處處長等重要幹部陪同下，前往八軍團履新視導，首先由單位實施重要幹部介紹及任務簡報，了解工作執行現況及窒礙，針對各項任務提出重點指導，並要求司令部各業管處長協助部隊解決窒礙問題。

因應當前敵情威脅日益嚴峻，呂坤修司令提醒各級幹部應緊密掌握敵情動態及未來戰爭型態趨勢，並遵循國防部指導，致力強化戰備訓練、後勤維保、教訓測優化等各面向戰備整備革新作為，以有效應對不斷變化的戰場環境需求，為陸軍整體戰力奠定堅實基礎。另呂司令特別叮囑，各項重大演訓整備應以「安全」為最高原則，確依任務節點管制執行，並妥善演習區域軍民溝通，有效疏導陳抗潛因，俾利演習任務順遂。

呂坤修上將14日在司令部士官督導長林士官長及各處處長等重要幹部陪同下，前往八軍團履新視導。（圖：取自青年日報）

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