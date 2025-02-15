勇鷹高教機失事墜海 台東馬偕曝獲救飛官林瑋最新狀況

台東馬偕醫院急診室醫師鄭宏熙說明飛官林瑋傷勢。 （記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕空軍機號1130的AJT勇鷹高教機今上午執行飛行訓練時，因雙發動機失效，在台東外海約5浬處墜海，34歲飛官林瑋跳傘獲救，被送往台東馬偕醫院治療。急診室醫師鄭宏熙表示，初步檢查傷患身上有小挫傷，沒有內傷，因落水時有嗆到，所以要住院觀察。

林瑋今早9點39分由志航基地救護車送抵馬偕醫院，當時意識清醒，且向媒體回答：「還好，謝謝關心」，隨即被推進急診室。

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馬偕醫院醫師鄭宏熙表示，林姓教官送醫時狀況還OK，經過腦部電腦斷層掃描、胸部X光檢查，都沒有發現特別異常，不過傷患表示跳傘後落水，當時有稍微嗆到水，所以需要住院觀察。

鄭宏熙也說，傷患身上有表面小挫傷，經過檢查沒有特別的內傷、目前頭部沒問題，住院時間要看傷患的身體狀況，應該不會太久。

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