還原勇鷹墜海前瞬間！台東市上空發動機熄火 都蘭外海墜落

勇鷹號高教機墜海，畫面左下方海面處濺起水花，右方方黑點即為飛官彈射後降落傘緩緩降落。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕今早一架志航基地勇鷹高教機墜落在台東都蘭外海，在墜海前，有民眾聽到或看到異狀，先是台東市上空戰機慣有噪音突然平息，疑為發動機失效，接下來往北墜落都蘭近岸外海，並有人拍到飛官降落傘緩緩墜落畫面。

勇鷹號高教機墜海，畫面中間黑點即為飛官彈射後降落傘緩緩降落，右上方黑點為僚機。（記者黃明堂翻攝）

空軍機號1130的勇鷹高教機今天上午在執行飛行訓練的基本航線投彈訓練項目時，因雙發動機失效，在台東外海約5浬處墜海，飛行員林瑋少校跳傘逃生，已由直升機吊掛獲救，人員意識清楚，並由國軍救護車送往台東馬偕醫院救治。

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勇鷹號高教機在都蘭鼻近海墜海。（記者黃明堂翻攝）

志航基地緊鄰台東市區，航道也經過市區上空，通常的訓練任務是從基地跑道往北滑行後拉抬升空，往東朝都蘭海面上空飛行訓練後，再從南方往北經過市區，降低飛行高度後降落跑道，或衝場再飛。

勇鷹號高教機在都蘭鼻近海墜海後，船隻在海上搜尋有無殘骸。（記者黃明堂翻攝）

因勇鷹號噪音比起以前的F5戰機有過之而無不及，所以台東市民常常會聽到勇鷹號飛向基地前，在市區上空發出巨大噪音。

不過，今天早上8點多，有台東市區的民眾聽到上空的戰機原本發出的巨大噪音，突然平息，感覺跟平常不一樣，心想會不會是「熄火了」！沒想到，不久即聽聞戰機失事消息，判斷當時聽到的噪音平息就是發動機失效的那個時候。

在都蘭則有民眾目擊且拍到勇鷹號墜海畫面，飛機是在距都蘭鼻約4、500公尺處近海墜落，住家附近常見飛行訓練的一名女子說，她先是聽見「砰」的聲音，往海邊看，看見一架戰鬥機往海平面掉，水面濺起水花，也馬上看見降落傘在天上打開，才驚覺好像是掉飛機，當時還有另一架戰鬥機在上空，環繞飛行一陣子之後離開。

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