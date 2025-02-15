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明年國防預算達3％ 學者評難達標

2025/02/15 13:10

圖為美製愛國者防空飛彈雷達車。（資料照）圖為美製愛國者防空飛彈雷達車。（資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕賴清德總統昨日召開今年首次國安高層會議，會後賴總統宣布，要優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3以上目標。對此中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，就算增加特別預算，要在明、後年達到GDP3%，恐怕也是「知易行難」，因為屆時每年特別預算的金額，說不定會逼近國防部年度預算的50%。

揭仲舉例，以2025年GDP預估值26兆4493億元為基準，假設每年微幅成長2%，則2026年與2027年的GDP分別為26兆9783億與27兆5179億，3%的金額分別為8093億與8255億。

揭仲估算，若2026年國防部年度預算增為5000億，非營業基金支出維持806億，則要達到GDP的3%，特別預算需高達2287億，在「海空戰力提升」與「新式戰機採購」這兩項「特別預算」案，2026年還有691億的情況下，等於行政院2026年要再透過舉債等方式，再編出一個當年分配數就高達1596億的「新武器採購特別預算」。

揭仲又說，若2027年國防部年度預算維持5000億，非營業基金支出維持806億，則要達到GDP的3%，在「海空戰力提升」與「新式戰機採購」這兩項「特別預算」案2026年已全部結束的情況下，「新武器採購特別預算」2027年的分配數需高達2449億，幾乎是年度預算的一半。就算政府不惜再大幅增加舉債金額，要靠特別預算讓「總體國防支出」在2026年與2027年就達標，難度可說是奇高無比。

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