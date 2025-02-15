曾於南海撞共機 EP-3E白羊電偵機全數退役

最後1架EP-3E偵察機已於12日除役，其所屬第1艦隊偵察飛行隊（VQ-1）也將於3月28日解編。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕2001年1架美國海軍EP-3E電子偵察機與1架共軍的殲-8D戰機發生撞機，造成中國飛行員喪生，並引發中、美外交衝突。如今，最後1架EP-3E偵察機已於12日除役，其所屬第1艦隊偵察飛行隊（VQ-1）也將於3月28日解編。

軍聞網站「Sea Power」報導，已服役45年的最後1架EP-3E II白羊電偵機於12日在華盛頓州惠德貝島（Whidbey Island）的海軍航空站，該機並於13日進行最後一次飛行。

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報導指出，該機是自1970年開始服役的26架EP-3E中的最後1架。從20世紀90年代開始，這批EP-3E進行升級工作，最終有17架飛機改裝升級，以維持12架飛機的規模。

美國海軍航空系統司令部表示，EP-3E機隊透過近即時訊號情報和全動態視訊為艦隊和戰區作戰指揮官提供多元情報支援。該飛機配備靈敏的電子接收器和高增益碟形天線。機組人員能夠將收集到的情報整合，提供威脅警告和態勢感知，以支持壓制敵方防空、防空戰、反潛戰和反水面戰。

報導指出，該機所屬的第1艦隊偵察飛行隊還剩下一架P-3C巡邏機，用於訓練和運輸，也將於2月20日舉行除役儀式。

同時，美國海軍最後的艦隊空中偵察中隊，第1艦隊偵察飛行隊將於3月28日在惠德貝島舉行解編儀式。

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