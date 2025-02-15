川普政府鬆口！要拿烏克蘭50％稀土礦 戰後願派駐美軍保護礦產

美國官員透露，川普政府建議烏克蘭交出50％稀土礦所有權，戰後美方願意派駐軍隊保護礦產。（彭博）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國多名官員透露，川普政府建議烏克蘭交出50％稀土礦所有權，等到俄烏雙方停戰後，美方願意派駐軍隊保護礦產，烏國總統澤倫斯基對此尚未同意。

據《NBC》報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent），12日在基輔和澤倫斯基會晤時提供了這份草案，貝森特指稱這是川普所想達成的目標，澤倫斯基則沒有簽署，強調要再仔細研究內容並諮詢他人。

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據了解，美國想拿到這50％稀土礦所有權，主要是為了讓烏克蘭償還自2022年2月戰爭爆發後的美援費用。澤倫斯基14日表示，烏方會針對貝森特所提交的草案進行一些修改和建議，烏克蘭駐美大使館、白宮國家安全會議（NSC）發言人對此尚未回應。

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