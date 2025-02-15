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俄烏臨終戰 俄增建4艘22350型護衛艦

2025/02/15 15:34

圖為22350型護衛艦。（圖片取自X@Saturnax1）圖為22350型護衛艦。（圖片取自X@Saturnax1）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普力拼調停俄烏戰爭，俄羅斯方面即便人力丶財力丶物力受戰爭打擊巨大，依然不忘新造武器裝備，近日其北方造船廠發布的年度財務報告顯示，已接到4艘22350型戈爾什科夫海軍元帥級護衛艦的訂單，以及首艘升級版22350M「超級戈爾什科夫」建造計畫。

軍聞網站「Army Recognition」報導，北方造船廠為此擴大船台容量，並對裝配工藝進行現代化改造，以適應更大的船體，同時提高22350型和更大的22350M型護衛艦的生產效率，包括建造一個新的船台以同時組裝多艘船舶、升級焊接和舾裝設施以加快完工時間。

報導指出，目前有3艘22350型（戈爾什科夫海軍上將號、卡薩托諾夫海軍上將號和戈洛夫科海軍上將號）服役，而4艘新宣布的護衛艦（舷號929至932）可能會按著名的俄羅斯海軍人物命名慣例命名。

22350型多用途護衛艦是蘇聯解體後，俄羅斯海軍唯一重新研發生產的遠洋水面作戰艦艇，由前蘇聯大型軍艦製造廠的聖彼得堡北方設計局設計。該艦全長約135公尺、寬16公尺，滿排水量約5400噸，最大速度可達約29.5節（約每小時54公里）；艦艏搭載32單元垂直發射系統，可射擊9M96、9M100防空飛彈、3M-54巡弋飛彈、P-800「寶石」反艦飛彈，以及首次登艦部署的殺手鐧3M22「鋯石」超音速飛彈。

22350M型護衛艦則暫稱「超級戈爾什科夫」，是22350型的升級版，與其前身相比，主要有增強火力、擴大作戰範圍、改進生存能力等三項。22350M型滿排水量提升至7000噸，升級推進系統，以更強大全燃氣聯合動力裝置取代柴油燃氣交替動力配置，航程超過7000海里，並使用AESA雷達和作戰管理系統即時處理目標和協調多領域作戰；該艦配備64單元垂發系統、聲納套件、魚雷和反潛飛彈，並可容納最多兩架Ka-27直升機或無人機，以提高偵察和反潛能力。

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