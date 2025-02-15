勇鷹高教機墜海處與5年前F-5E失事地點相近 機體應可順利打撈

勇鷹高教機今天在都蘭鼻外海墜海，軍方及海巡人員進行陸岸及海面搜索機體。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東空軍志航基地編號機號1130勇鷹號高級教練機今天早上在台東都蘭外海墜海，機體沈入海底。5年前，略南處的加路蘭海域有F-5E戰機墜海，半年後打撈到機體。熟悉當地海況的民眾研判，勇鷹號機體應該也可以順利打撈。

空軍表示，目前尚未確認黑盒子訊號，後續如確定黑盒子訊號後將儘速定位，並和民間打撈公司簽約打撈。

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勇鷹高教機今天在都蘭鼻外海墜海，軍方及海巡人員進行陸岸及海面搜索機體。（記者黃明堂翻攝）

今天戰機失事後，陸地及海面有軍方及海巡人員進行搜尋，試圖尋找有無機體物件，但目前尚未傳有所獲。

近年來幾架戰機墜海，均由軍方委託民間專業打撈船打撈，以專業儀器定位、搜尋，有所獲後再打撈。2022年一架幻象戰機在台東知本外海墜海，耗費數月，機體至今仍無所獲；不過，2020年10月29日一架F-5E戰機在志航基地跑道頭北側的加路蘭海域墜海，經民間打撈船定位打撈，隔年4月尋獲並打撈上岸，且尋獲位置與墜落點相當。

當地民眾說，5年前墜機的加路蘭海域更靠近志航基地，今天的墜機點在都蘭鼻外海，相較稍微偏北，但相距不遠，海況也類似，深度約在2至300公尺左右，海流狀況也差不多，因此勇鷹號應該也很有機會打撈上岸。

不過，海巡人員有不同看法，表示從台東市富岡港往北到加路蘭、都蘭這段海域，海流很亂，大原則是往北流，但沿岸流有時候會夾雜著亂流，往北、往南飄忽不定，因此只能以戰機落海處為中心點向外搜尋。

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