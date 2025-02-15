賴總統主持國安高層會議 「小馬」座位安排有玄機

行政院政務委員馬永成（左二），在國安高層會議的位置，排在國安會祕書長吳釗燮（左一）之後。（圖：總統府網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統14日召開國家安全高層會議，會後宣布新的一年，政府將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3% 以上的目標，並持續推動國防改革、國安法制改革，以及「立足臺灣，布局全球」的經貿戰略等三大工作。

根據總統發佈的國安高層會議照片，以及出席人員座位排序，則是另有玄機，引起政治圈內的討論，尤其是政壇人稱「小馬」的行政院政務委員馬永成，座位排在國安會祕書長吳釗燮之後，部會首長及國安局長之前，顯示對「小馬」的特別倚重。

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不過，翻開馬永成過去擔任過的職務，他在扁政府時期擔任多年的總統辦公室機要祕書，又曾擔任總統府副祕書長丶代理祕書長，以及受賴總統邀請擔任國安會諮詢委員，論資歷本在各部會首長之上，目前則是轉任行政院政務委員，代表賴總統對馬永成的看重及期許。

賴清德總統14日召開的國家安全高層會議，根據總統府發佈照片顯示，會議由賴清德總統為主席，主席桌的左右兩位分別是副總統蕭美琴丶行政院長卓榮泰，前方則有兩排直式長桌，右側的長桌席次，依次是國安會祕書長吳釗燮丶行政院政務委員馬永成丶國發會主委劉鏡清丶財政部長莊翠雲以及國安局長蔡明彥。

左側長桌的位置，依次為總統府祕書長潘孟安丶行政院副院長鄭麗君丶外交部長林佳龍丶國防部長顧立雄丶經濟部長郭智輝以及大陸委員會主委邱垂正。

賴清德總統14日召開的國家安全高層會議，根據總統府發佈照片顯示，會議由賴清德總統為主席，主席桌的左右兩位分別是副總統蕭美琴丶行政院長卓榮泰。（圖：總統府網站）

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