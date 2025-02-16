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結束烏俄戰爭 川普政府高層將赴沙烏地阿拉伯談判
美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾透露，美國國務卿魯比歐（中）、白宮國家安全顧問瓦爾茲（右）和白宮中東特使魏科夫（左）將前往沙烏地阿拉伯參與判。（法新社）
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國、俄羅斯及烏克蘭將針對結束烏俄戰爭進行談判，美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）及消息人士透露，川普政府官員未來幾天將前往沙烏地阿拉伯，與俄羅斯和烏克蘭代表展開和平談判。
根據《路透》報導，麥考爾指出，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）、白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）和白宮中東特使魏科夫（Steve Witkoff）將前往沙烏地參與談判。麥考爾透露，據他了解的狀況，烏克蘭總統澤倫斯基也已受邀參加會談，這場會談主要是安排川普、普廷和澤倫斯基的三方峰會，「以最終實現和平並終結這場衝突」。
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魯比歐15日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通話，兩人討論了烏克蘭衝突問題。俄羅斯外交部表示，他們同意定期聯絡，並為俄羅斯總統普廷和川普的會面做準備。
當被問及到美俄官員在沙烏地阿拉伯舉行的會議時，正在德國參加慕尼黑安全會議的澤倫斯基表示，他並沒有看到任何邀請烏克蘭與他國特使會面的消息。澤倫斯基說：「如果在我們與戰略夥伴之間沒有進行過任何談判的情況下，在沙烏地阿拉伯與美國和俄羅斯官員交談對我來說會很奇怪。據我所知，俄羅斯並不是我們的『戰略夥伴』。」