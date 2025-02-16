加國軍艦通過台海被共艦逼改道 月初曾發生艦長遭撤換事件

加國海軍巡防艦「渥太華號」在2月7日才剛發生艦長遭撤換事件，原因在於該艦艦長缺乏有效領導力。（法新社）

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獨家》霸道！加拿大軍艦通過台海 中國軍艦竟要求駛離

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「渥太華號」（HMCS Ottawa）今（15）日通過台灣海峽，疑遭到中國軍艦要求「離開航線」，向正北方行駛。而「渥太華號」在2月7日才剛發生艦長遭撤換事件，原因在於該艦艦長缺乏有效領導能力。

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加拿大國防部2月7日曾發表關於「解除渥太華號指揮官職務」的聲明，加拿大海軍司令托普希（Angus Topshee）中將已解除「渥太華號」艦長洛澤（Adriano Lozer）的職務，原因是對洛澤的領導能力失去信心，撤換艦長的決定涉及於「某些事件」，但是並不涉及任何形式的不當行為。加國海軍巡防艦「渥太華號」。（路透社檔案照）

這份聲明陳述，前「雷吉納號」巡防艦（HMCS Regina）艦長克里希（Landon Creasy）將接任「渥太華號」艦長一職，直到3月底完成任務部署，返回卑詩省母港。

「渥太華號」目前正在參與「地平線行動」，此行動目標在於加拿大軍方欲促進印太地區和平穩定，並在南海一帶活動，此次經過台灣海峽可能是「渥太華號」在返回母港的路途中。

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