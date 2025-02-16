外界議論中共領導人習近平失勢？ 專家亓樂義：仍穩握軍權

中共領導人習近平。（歐新社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共領導人習近平近來頻被外界揣測是否大權旁落，尤其他擔任中共軍委會主席，其掌權與否將牽動東亞地區安全。對此，長期研究軍事的資深媒體人亓樂義近期受國防院之邀發表評析指出，習近平仍穩握軍權，從去年底到今年初的公開重要談話，以及舊制度權力面和強勢反腐勢頭來看，習近平並無軍權旁落的可能。

（以下為國防院外稿作者亓樂義所著「不要懷疑 習近平穩握軍權」全文，發布於國防院網站即時評析專區，本報獲國防院同意全文轉載）

最近一段時間以來，北美地區一些中文媒體包括自媒體，接連指稱習近平已軍權旁落，言之鑿鑿，令人匪夷所思。事實上，習近平仍穩握軍權，從制度權力面和強勢反腐勢頭來看，習近平沒有軍權旁落的可能。

請繼續往下閱讀...

中共主流黨媒集體風向仍以習近平馬首是瞻





今年1月27日，習近平在中共中央、國務院舉行2025年春節團拜會上發表重要講話。《解放軍報》在1版要聞報導稱，軍委機關各部委和軍委各直屬機構與單位、軍委聯指中心、各戰區、各軍兵種、武警部隊等領導幹部在學習習主席重要講話時一致表示：「貫徹軍委主席負責制，一切行動聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮。」

中共中央軍委1月17日在北京舉行慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出，習近平到場觀看。《新華網》和《解放軍報》口徑一致稱：「老同志們一致表示，要更加緊密地團結在以習近平同志爲核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導，深入貫徹習近平强軍思想，深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，堅決做到『兩個維護』，貫徹軍委主席負責制。」

去年12月26日至27日，中共中央政治局召開民主生活會，習近平主持會議並發表重要講話。《新華網》和《解放軍報》口徑一致稱：「中央政治局同志的發言，聚焦5個重點。一是維護黨中央權威和集中統一領導更加堅定。……中央政治局的同志一致認爲，以習近平同志爲核心的黨中央集中統一領導是做好一切工作的根本保證。」與會的中央政治局委員，包括軍委副主席張又俠、何衛東。

以此三例，即已說明習近平仍穩握軍權。習近平是否失勢，不能只看官媒幾篇異樣報導，而要看中共權力格局在官方輿論場上所顯示的風向（勢）；除了看主流黨媒的集體風向和頭版文章，更要看具體的黨內權力格局，以及人、財、物和權力的歸屬。目前看不出中共權力格局出現變動，中共主流黨媒的集體風向仍以習近平馬首是瞻。

軍委主席負責制牢不可破





一些媒體指出習近平軍權鬆動或受到挑戰，主要是根據《解放軍報》去年12月的兩篇報導。第一篇以〈帶頭堅持集體領導〉為題，指出「黨的領導是黨委集體的領導，而不是一個、兩個人的領導」，軍隊「實行著黨委的集體領導制」，或說「黨委集體領導下的首長分工負責制」，個別主要領導不能借集中之名搞「一言堂」和「個人定局」。另一篇以〈帶頭發揚黨內民主〉為題，指出部隊的黨委「書記、副書記與委員之間是平等的關係，……書記雖是『一班之長』，但決不能把自己當作『一家之主』」。

其實，這兩篇文章都引用習近平的講話，內容所指不包括中央軍委，而是指軍委以下的軍委機關各部門黨委（黨的委員會）；各戰區、各軍兵種、軍事科學院、國防大學、國防科技大學和武警部隊等大單位黨委；以及部隊各級黨委。

軍隊各級黨委實施集體領導，中央軍委則實行軍委主席負責制，由軍委主席執掌最高決策權和最終決定權。軍委主席作為全國武裝力量的統帥，擁有黨和國家賦予的最高領導權和指揮權，未經授權，其他任何組織和個人不得插手軍隊，更不得擅自調動和指揮軍隊。實行軍委主席負責制也講民主集中制，但強調在充分發揚民主基礎上，以軍委主席為核心實施權力集中。軍委成員可在軍委常務會議、專題會議和擴大會議中充分發言，最終由軍委主席拍板、一錘定音。軍委運作沒有集體領導這一說，軍委副主席、委員協助軍委主席工作，共同對軍委主席負責，還必須及時向軍委主席請示報告工作。

請示報告是習近平穩握軍權的有力震懾手段





請示報告工作機制源自毛澤東，習近平把它做到極致化，成為他全面深入貫徹軍委主席負責制最有震懾力的手段。按規定，軍委領導、軍委機關部門和各戰區、各軍兵種等大單位主要領導，必須直接和經常性向軍委主席請示報告，內容包括個人工作情況、召開的重要專題會議和重要調研，以及重大問題和遇到的突發情況，都要及時向習近平請示報告。凡隱情不報、急情緩報甚至弄虛作假者，一旦出事，嚴肅追究責任。[領導幹部的「個人事項」是請示報告制度的一項重點，這招最具殺傷力。個人隱私說多了，暴露其短；說少了，有隱情不報之嫌，左右為難，如坐針氈。

習近平再三告誡，對不請示報告的幹部，黨組織要格外注意，「可能就是要出問題的前兆」。為確保決策指示貫徹落實，習近平運用嚴密的紀檢、巡視、審計與嚴格的追責問責等監督手段，緊盯「關鍵少數」等高層幹部，如天羅地網，使異心者無所遁形，在反腐名義下任其宰割。

中共軍頭接連遭到清洗，是習近平極左整肅運動的慣用手法，源自毛澤東的鬥爭經驗和思維模式，也是習近平掌控軍權的根本性手段，可以預期這將周期性地持續下去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法