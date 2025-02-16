強化美波軍事同盟 波蘭總統：深信波蘭版「川普堡」將落成

美國國防部長赫格塞斯（左）與波蘭總統杜達14日於波蘭總統府會晤。（路透）〔編譯陳成良／綜合報導〕波蘭總統杜達（Andrzej Duda）14日表示，他深信在美國總統川普（Donald Trump）的第二任期內，波蘭與美國的軍事同盟關係將會進一步強化，其中包括在波蘭興建「川普堡」（Fort Trump）軍事基地。

根據波蘭媒體《Polsat News》報導，杜達在與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）會晤後表示，雙方討論了加強波蘭與美國軍事同盟，以及美國對北約（NATO）活動的進一步計畫。杜達回顧川普前一個四年任期時指出，「我們（當時）強化了波蘭的安全。」他還提到，波蘭在那段期間簽署了多項安全與國防協議。

杜達表示：「當時，我們決定在波蘭部署美國陸軍第五軍（V Corps）司令部。我曾笑稱這將是波蘭版的『川普堡』。我深信『川普堡』確實會在波蘭建成，而川普總統的任期將強化美波同盟。」

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波蘭境內首座永久性美軍基地2023年3月舉行啟用典禮。（圖取自波蘭國防部）早在2018年，波蘭國家安全局局長索羅赫（Paweł Soloch）就曾表示，波蘭希望設立美國的永久軍事基地。2020年，雙方同意將駐波蘭美軍人數從5000人增加到7000人，並將美國陸軍第五軍司令部從肯塔基州遷至波蘭。

2023年3月21日，美國在波蘭的第一個永久性軍事基地舉行成立儀式，是美軍在歐洲的第八個此類基地，位於波蘭西部的波茲南（Poznań）。該基地位於緊鄰俄羅斯的北約東翼，可以提高美軍的快速反應能力，保證其在北約東翼的戰備狀態。

美國駐波蘭大使布熱津斯基（Mark Brzezinski）當時在啟用儀式上表示：「這是一個歷史性事件。它表明我們將長期駐紮於此。」

會晤中，美、波雙方還討論了北約成員國的國防開支問題。杜達強調，波蘭目前是歐洲國家中在國防支出方面，居於領先地位的國家之一。

杜達向美國國防部長保證，波蘭完全支持北約內部增加國防開支的決定。波蘭目前已將國內生產總值（GDP）的近5%用於國防。

波蘭計畫在2025年投入1865億波蘭茲羅提（PLN）（約新台幣1兆5544億元）用於國防。這些資金將來自國家預算及武裝部隊支援基金（Armed Forces Support Fund, FWSZ）的融資，相當於GDP的4.7%。

杜達表示，北約國家增加國防開支的問題，可能會在海牙舉行的北約峰會上進行審議。他還補充說，目前北約總部布魯塞爾正在進行討論，並強調這些討論對歐洲安全的重要性。

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