聯合在地化生產！ 印尼大手筆簽署60架土國TB3無人機購製協定

印尼將大手筆購買60架TB3無人機（如圖），外加9架Akinci偵察無人機；同時，擬將合作成立合資公司，專門在印尼當地生產、組裝和維護這批無人機。（圖片擷取自Baykar公司）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕TB3無人機為土耳其研製的最新銳攻擊型無人機，日前甫進行航艦起降驗證。外國軍聞網站報導，印尼將大手筆購買60架TB3武裝無人機，外加9架Akinci偵察無人機；同時，二國擬合作成立合資公司，專門在印尼當地生產、組裝和維護這批無人機，以提升印尼的無人機軍工技術。

據軍聞網站《Breaking Defense》14日引述土耳其媒體報導，土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdoğan）近期訪問印尼，與印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）會晤，兩國領導人12日一同見證土耳其Baykar公司執行長、印尼Republikorp公司創始人，簽署了兩國的無人機合作採購協議；Baykar公司是Bayraktar TB3無人機的製造商。

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該協議內容涉及印尼向土耳其Baykar公司，購買60架Bayraktar TB3武裝無人機及9架Akinci偵察無人機。而印尼Republikorp公司也聲明，他們將與土耳其原廠在印尼建立一家合資公司，專門負責無人機的製造、組裝和維護。不過針對該協議，雙方目前並未公開此次的採購金額。

土耳其、印尼聯合生產這批無人機，將有望提升印尼的國防工業能量，特別是在無人機產業鏈方面，同時也能確保後勤供應鏈的穩定。報導指出，這是艾多根在2月10日至13日訪問印尼期間，與普拉伯沃達成的13項合作協議之一。

TB3無人機是以烏俄戰爭中表現出色的TB2為基礎改良而來，可執行情報偵察、監控和武裝打擊等多用途任務，其在去（2024）年11月首度登上兩棲突擊艦「安納杜魯號」（L400），並成功在飛行甲板上執行「短場起降」（STOL）測試，今年初又再完成2枚飛彈的發射測試。

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