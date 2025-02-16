勇鷹高教機墜海 國軍、海巡無人機與船艦持續海空搜尋

海巡人員操作無人機，在失事現場一帶搜尋。（海巡署提供）〔記者劉人瑋／台東報導〕台東志航基地1架「勇鷹」高教機昨（15）日失事墜海，少校訓練官林瑋跳傘獲救，國軍及海巡人員前往該機失事的都蘭鼻外海搜尋，但礙於風強，目前除了海上的船艦外，海巡人員以無人機於岸際搜尋，迄今尚未發現任何殘骸。

失事的勇鷹高教機搜尋工作，由國軍船艦負責海上搜尋，軍方將再僱民間打撈船接手；海巡方面則在今日一大清早，就操作無人機在失事海域附近搜索，但由於今天海風強勁，無人機也僅能飛離岸際100至200公尺即難負荷，迄今未見任何殘駭或油漬。

緊急跳傘的飛官林瑋現仍在台東馬偕醫院住院觀察，該院表示，林瑋雖曾短暫遭遇意識昏迷、嗆水、輕微失溫等狀況，但今天狀況穩定，照X光也沒發現肺炎情形，預計明（17）日會再照一次，若沒問題就可出院。海巡人員操作無人機，在失事現場一帶搜尋。（海巡署提供）

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