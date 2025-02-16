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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

與貨輪碰撞 美軍「杜魯門號」核動力航空母艦損壞狀況曝光

2025/02/16 14:08

「杜魯門號」艦尾右舷的艦身有明顯可見的撕裂損傷。（美聯社）「杜魯門號」艦尾右舷的艦身有明顯可見的撕裂損傷。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍尼米茲級核動力航空母艦「杜魯門號」（CVN-75, USS Harry S. Truman），12日深夜在地中海與貨輪貨輪發生碰撞意外，所幸未造成人員傷亡，美軍、外國媒體也發布「杜魯門號」受損相關訊息，艦艉右舷處損傷明顯可見。

「杜魯門號」船側的一根管線也遭到嚴重破壞。（圖擷自x）「杜魯門號」船側的一根管線也遭到嚴重破壞。（圖擷自x）

綜合外媒報導，美航艦「杜魯門號」於12日晚間11點45分左右，在地中海埃及塞得港（Port Said）附近與貨輪「M/V Besiktas-M」碰撞，美國海軍第六艦隊公布了「杜魯門號」最新損壞狀況，可見艦艉右舷處有明顯可見的損壞，船側的一根管線也遭到嚴重破壞，目前美軍正在調查事故成因。

美國海軍第六艦隊指出，損壞部分位於杜魯門號航空母艦的水線以上，這艘航空母艦沒有進水狀況，也沒有船員受傷，甲板上的飛機也無恙，在相撞事故4天後，杜魯門號已經回復正常的飛行作業。

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