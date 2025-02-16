勇鷹高教機為何墜毀？ 軍方人士：雙發動機幾乎同時熄火

勇鷹高教機，圖與事故所涉人、機無關。（資料照）〔記者劉人瑋／台東報導〕空軍機號1130的「勇鷹」高教機昨（15）日在台東失事墜海，34歲飛官林瑋跳傘獲救，外傳這架高教機起飛1分鐘就出狀況，且疑似是左發動機先熄火。軍方人士表示，2具發動機幾乎是同時熄火狀態，所幸飛官處置得當，否則若再隔5秒，情況又另當別論。

勇鷹高教機採用2具F124-200TW發動機，全機結構重新設計布局，並大量採用複合材料減輕飛機重量、提升飛行性能。軍方表示，這架飛機起飛才1分鐘，就傳出雙發動機失效，而且在飛機失去動力下，依照慣性與當時姿態還能平順前進、未翻轉，飛官能立即決定跳傘，已算是處置得當，「否則再隔個5秒，可能飛機高度、姿態有變，後果又會不一樣」。

空軍內部人士表示，雙發動機的另一項優勢就是動力可靠，至少1具發動機出狀況時，還能飛得回來。但另有知情人士透露，目前軍方內部傳出消息指，這架飛機疑似是左發動機首先故障，接著另一具發動機也失去動力，「和2具發動機同時失去動力的說法，似乎稍微有所不同」。

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再者，知情人士表示，若是因為鳥擊，造成這架高教機的左發動機受損，破片影響另一具發動機，「那真的鳥要夠大」。這起事故發生後，勇鷹高教機已全數停飛徹底檢查，空軍基地內已忙得不可開交，「但無論如何，至少馬丁貝克彈射椅十分可靠，飛行員能活下來是最重要的」。

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